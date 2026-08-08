Un mural en Fiorito recrea la icónica entrada en calor de Diego Maradona con el Napoli

La entrada en calor más famosa de la historia del fútbol.

La vida de Diego Maradona está llena de momentos icónicos. Uno de los más recordados es la entrada en calor antes de un partido con el Napoli al ritmo de la canción "Live is Life", una secuencia que dio la vuelta al mundo y sigue acumulando millones de reproducciones. En Fiorito, un grupo de artistas pintó un mural de grandes dimensiones que recrea esos minutos mágicos del Diez con la pelota.

"Es un mural de 52 metros de ancho con las poses de Diego en el espectacular calentamiento con el Napoli durante un partido de la Copa UEFA. Nos gusta pensar que es una canción hecha mural con Maradona bailando y tirando pasos mágicos con la pelota", expresó Ezequiel Briseño, director de Muro Sur, el colectivo artístico que creó la obra en un paredón de las calles Recondo y Núñez de Arce.

El mural de 52 metros de ancho está sobre las calles Recondo y Núñez de Arce. El 19 de abril de 1989 en Alemania, Napoli y Bayern Munich se enfrentaron en las semifinales de la Copa UEFA en un partido que terminó 2-2 y clasificó al equipo italiano a la final con un global de 4-2. Además de darle dos asistencias a Careca, el Diego fue protagonista de la entrada en calor más famosa de la historia del fútbol. Con los botines desatados y al ritmo de "Live is Life", de la banda austriaca Opus, Maradona dio cátedra de su talento y carisma haciendo jueguitos con la pelota y tirando pasitos de baile mientras arengaba a sus compañeros.

"Es un momento icónico y una canción que tiene mucha repercusión gracias al Diego. Al costado del mural pusimos un código QR para que la gente pueda escanearlo con el celular y ver el video completo de la entrada en calor", contó Ezequiel.

Fiorito, la ciudad con más murales de Diego Maradona En Fiorito, la ciudad que lo vio crecer, hay cada vez más murales en homenaje a Diego Maradona y sus mil vidas. Los vecinos ya pueden apreciar las nuevas obras tanto en la estación como en las paredes de las calles Murature y Campana; Recondo y Gabriel Miró; Bermejo y Morazán; y sobre Recondo y Presidente Perón. "Tenemos que contar todas las veces que lo pintamos porque debemos ser uno de los colectivos artísticos con más murales de Maradona en el mundo. En Fiorito hay murales de Diego en su infancia y de toda su carrera futbolística así que ahora estamos buscando fotos inéditas porque ya hicimos casi toda su vida y eso nos pone muy felices", destacó Ezequiel, de Muro Sur. Vecinos disfrutan de los nuevos murales del Diez en Fiorito.

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