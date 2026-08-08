Talleres de Escalada busca recuperar la cima de la Primera B ante Argentino de Merlo

Talleres de Escalada buscará volver al triunfo en su cancha.

Talleres de Escalada recibirá este sábado a Argentino de Merlo por la fecha 29 de la Primera B, con la necesidad de obtener un triunfo para recuperar la cima del torneo. El partido arrancará a las 15, tendrá el arbitraje de Ariel Cruz y contará con televisación LPF Play.

El Tallarín perdió el primer puesto con el empate de la fecha pasada ante Ituzaingó y la reciente victoria de Camioneros, que abrió la jornada este viernes y hoy mira a todos desde lo más alto gracias a su triunfo ante el conjunto del Oeste.

Por este motivo, el objetivo del Tallarín en el encuentro que se disputará en el estadio Pablo Comelli es claro: ganar. Y es que lo que necesita el equipo para recuperar el liderazgo en la tercera categoría del fútbol argentino. Actualmente tiene 53 unidades, la misma cantidad que Excursionistas (visita a Brown de Adrogué), y ambos se ubica un punto por debajo de Camioneros, que suma 54 con un partido más.

En cuanto al encuentro, el entrenador Lucas Licht no realizaría cambios y reafirmaría la confianza por los mismos futbolistas que en la fecha pasada igualaron sin goles ante el último del torneo en condición de local.

El Comelli nos espera



Primera B | Fecha 29

Argentino de Merlo

Sábado 8/8

15:00hs

Estadio Pablo Comelli

LPF Play



#VamosNosotros pic.twitter.com/f7WjlpP6GP — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) August 4, 2026 Argentino de Merlo, por su parte, llega este encuentro en medio de una seguidilla de malos resultados, ya que acumula cuatro partidos sin poder ganar, con tres derrotas y un empate, aunque tiene la ilusión de dar el golpe para acercarse a la zona de Reducido. Con 35 puntos, la Academia se ubica en el puesto 13 y un triunfo lo podría otra vez en carrera. Eso es lo que buscará en Remedios de Escalada. Las posibles formaciones de Talleres de Escalada y Argentino de Merlo Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Claudio Mosca; Matías Samaniego, Leonel Barrios. Argentino de Merlo: Alejo Tello; Cristian Marcial, Ezequiel Cohen, Víctor López, Diego Ursino; Luciano Romero, Nahuel Sica, Gastón Scisci y Joel Ortiz; Alan Salvador y Diego Aguirre. Hora: 15.00. Árbitro: Ariel Cruz. Cancha: Talleres de Escalada.

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