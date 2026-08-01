Talleres de Escalada no pudo con Ituzaingó y dejó puntos en el camino en la lucha por el ascenso

Talleres de Escalada empató con el último y ahora comparte la punta con Excursionistas
Talleres de Escalada e Ituzaingó igualaron 0 a 0 en el Estadio Pablo Comelli, por la fecha 28 de la Primera B Metropolitana. El Albirrojo dejó pasar una oportunidad de oro para consolidarse en lo más alto del torneo, al no poder romper el cero frente al colista de la tabla de posiciones.
El partido fue trabado, disputado y con pocas luces. El conjunto de Escalada asumió el protagonismo desde el arranque, pero chocó constantemente contra un bloque defensivo indomable propuesto por el León Verde. La visita, consciente de su urgencia por sumar para salir del fondo, se plantó con firmeza y apostó a un orden táctico que neutralizó los caminos del puntero.
En el complemento, la tensión se adueñó del estadio. El Tallarín buscó variantes desde el banco para ganar frescura en ataque, pero la falta de precisión en los últimos metros y la sólida actuación del arquero rival ahogaron el grito de gol local. Ituzaingó resistió con uñas y dientes un punto que, dada la jerarquía del rival, cotiza alto para su lucha anímica y futbolística.
La lucha por el campeonato quedó al rojo vivo. El empate le dejó un sabor amargo a Talleres de Escalada, que mantiene el invicto pero cede terreno clave en la recta final. El torneo entra en zona de definiciones y el margen de error se redujo a cero, obligando al Albirrojo a cambiar rápidamente de página para la próxima jornada donde recibirá a Argentino de Merlo en Escalada.
Ahora Talleres de Escalada ya no es líder en soledad, ya que comparte la punta con Excursionistas con 53 puntos, mientras que Arsenal de Sarandí es el escolta con 52 unidades. La lucha por el campeonato está que arde y promete dar pelea hasta el final.
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Final del partido
Talleres de Escalada no pudo con Ituzaingó y sólo empató 0 a 0 por la fecha número 28 de la Primera B.
Se juegan 4 minutos más en Escalada
Talleres de Escalada va con todo por la victoria en los minutos finales.
¿Fue penal?
Talleres de Escalada acorrala a Ituzaingó y Juan Fanti forcejeó con Federico Martínez, pero el árbitro Maximiliano López Monti no sancionó penal. Polémica sobre el final en el Pablo Comelli.
Talleres de Escalada busca ganarlo con el juego aéreo
El Tallarín no puede por abajo y ahora con centros inquieta a Ituzaingó. Luego de un cabezazo de Federico Martínez, el arquero Alex Almirón le ahogó el grito a Ignacio Colombini. Talleres está perdiendo dos puntos importantes en la lucha por el ascenso.
Otro cambio en Talleres de Escalada
Se retiró Claudio Mosca e ingresó el ex Los Andes Federico Martínez en busca de los tres puntos.
Talleres de Escalada protagonista e Ituzaingó parado de contragolpe
El equipo dirigido por Lucas Licht maneja la pelota, es profundo, pero carece de efectividad en ataque. En contrapartida Ituzaingó busca algún contragolpe para dar el zarpazo. Talleres de Escalada no puede con el último del campeonato de la Primera B.
Lucas Licht mueve el banco de suplentes en Talleres de Escalada
Isaias Ciavarelli, Milton Cantero e Ignacio Colombini ingresan por Fernando Enrique, Pablo Cortizo y Leonel Barrios. El entrenador de Talleres de Escalada mueve el tablero en busca de la victoria.
Talleres prueba con la pelota parada
El Tallarín no encuentra los caminos para vulnerar a la visita y con un tiro libre de Fernando Enrique intentó sorprender. De todas maneras, parece no ser la tarde del conjunto de Escalada porque el remate se fue por arriba del travesaño.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Talleres de Escalada e Ituzaingó los segundos 45 minutos.
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada e Ituzaingó empatan 0 a 0 en el estadio Pablo Comelli.
Talleres e Ituzaingó no se sacan diferencias en Escalada.
De arriba casi marca el primero Talleres de Escalada
Luego de un córner desde la izquierda, apareció Pablo Cortizo y casi de emboquillada pone el 1 a 0. Gran atajada de Axel Almirón para mantener el 0 a 0.
Clarísima para Ituzaingó
Un centro desde la derecha para Lautaro Mena casi termina con el primero de la visita. Mauro Casoli se hizo gigante y salvó a Talleres de Escalada de la caída de su arco.
Se salvó Talleres de Escalada
Un centro pasado desde la izquierda encontró un cabezazo de Bruno Mariani, pero no fue certero. Por ahora sigue 0 a 0.
Se anima Ituzaingó
El conjunto del Oeste intentó con Alan Sotelo y un disparo que se fue desviado.
Talleres de Escalada cerca del primero
Luego de un centro rasante de Matías Samaniego no llegó a empujarla Leonel Barrios. El local es más y ya merce el primero en el inicio.
Comenzó el partido
Ya juegan Talleres de Escalada e Ituzaingó por la fecha número 28 de la Primera B.
Ya se viene Talleres de Escalada ante Ituzaingó
Formaciones confirmadas:
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Claudio Mosca, Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.
Listos para salir a la cancha pic.twitter.com/AiHARDEo4X— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) August 1, 2026
Ituzaingó: Axel Almirón; Juan Eloy Fanti, Emanuel Mantovani, Josué Salvadores, Diego Martínez; Matías Campusano, Pablo Despósito, Lautaro Mena, Alan Sotelo; Alcides Miranda Moreira, Bruno Mariani. DT: Matías De Cicco.
¡ASÍ FORMA #ITUZAINGÓ!Titulares y suplentes para enfrentar a Talleres (RE) desde las 15.pic.twitter.com/1atEHfDg2m— Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) August 1, 2026
Estadio: Pablo Comelli
Árbitro: Maximiliano López Monti
TV: LPF Play