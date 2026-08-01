Talleres de Escalada no pudo con Ituzaingó y dejó puntos en el camino en la lucha por el ascenso

Talleres de Escalada empató con el último y ahora comparte la punta con Excursionistas

Talleres de Escalada e Ituzaingó igualaron 0 a 0 en el Estadio Pablo Comelli, por la fecha 28 de la Primera B Metropolitana. El Albirrojo dejó pasar una oportunidad de oro para consolidarse en lo más alto del torneo, al no poder romper el cero frente al colista de la tabla de posiciones.

El partido fue trabado, disputado y con pocas luces. El conjunto de Escalada asumió el protagonismo desde el arranque, pero chocó constantemente contra un bloque defensivo indomable propuesto por el León Verde. La visita, consciente de su urgencia por sumar para salir del fondo, se plantó con firmeza y apostó a un orden táctico que neutralizó los caminos del puntero.

En el complemento, la tensión se adueñó del estadio. El Tallarín buscó variantes desde el banco para ganar frescura en ataque, pero la falta de precisión en los últimos metros y la sólida actuación del arquero rival ahogaron el grito de gol local. Ituzaingó resistió con uñas y dientes un punto que, dada la jerarquía del rival, cotiza alto para su lucha anímica y futbolística.

La lucha por el campeonato quedó al rojo vivo. El empate le dejó un sabor amargo a Talleres de Escalada, que mantiene el invicto pero cede terreno clave en la recta final. El torneo entra en zona de definiciones y el margen de error se redujo a cero, obligando al Albirrojo a cambiar rápidamente de página para la próxima jornada donde recibirá a Argentino de Merlo en Escalada.

Ahora Talleres de Escalada ya no es líder en soledad, ya que comparte la punta con Excursionistas con 53 puntos, mientras que Arsenal de Sarandí es el escolta con 52 unidades. La lucha por el campeonato está que arde y promete dar pelea hasta el final.