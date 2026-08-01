Invitan a participar de una jornada en Lomas de Zamora cargada de sorpresas para celebrar el Día del Niño

Convocan a artesanos y emprendedores que quieran sumarse a la edición del Día del Niño del próximo 15 de agosto en Lomas.

Una nueva feria se prepara de cara al Día del Niño . Por ello, Expo del Sol lanzó una convocatoria para los emprendedores de la zona que quieran ser parte de la edición especial que tendrá lugar el sábado 15 de agosto en Larrea 350, Lomas de Zamora en el horario de 14 a 19.30.

La iniciativa apunta a brindar un espacio a quienes se dediquen a vender productos de calidad y además será un excelente paseo familiar para los vecinos que se acerquen al espacio Dandelion donde se instalará esta feria que promete además muchas sorpresas.

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Sebastián Baroque que es el organizador de dichas ferias expresó: "Quedan algunos lugares disponibles para los que quieran sumarse con un puesto. Estamos buscando variedad de rubros y que apunten a la edición especial del Día de la Niñez".

Los artesanos, emprendedores que tengan para ofrecer artículos para el Día del Niño ya pueden reservar un puesto para participar el sábado 15 de agosto. "Estamos buscando también animadores, artistas que quieran exponer su show en la feria", detalló el organizador y fundador de Expo del Sol.

Sobre los rubros que están buscando para dicha jornada especificaron: "Necesitamos puestos que tengan lo que es juegos didácticos, pastelería, indumentaria de niño, picadas, lencería, productos artesanales también".

Los que estén interesados pueden pedir información para anotarse y para preguntar sobre los costos para acceder al puesto, pero destacaron que el artesano o emprendedor con mesa propia tendrá un precio especial.

La iniciativa apunta a sumar de entre 25 a 30 puestos para la fecha de la edición especial. "Esperamos todo tipo de propuesta para los niños. Desde cabina de fotos hasta maquillaje artístico o algún rubro de pinturas para que los chicos puedan acceder a un sector de arte", pidió Baroque.

Respecto a la jornada anticiparon que habrá golosinas y regalitos para los nenes que visiten el espacio. Para poder reservar el puesto, acceder a más información o hacer cualquier consulta se pide contactarse al número de WhatsApp 1159673934

Una feria que se afianza en la zona

Expo del Sol cumplirá en octubre sus primero tres años de historia junto a los artesanos y emprendedores que han acompañado la iniciativa en alguna de las ediciones que fueron realizando en distintos espacios de Lomas y alrededores.

Han pasado por distintos lugares, desde bares, clubes, cafés y centros culturales siempre con la premisa de poder llegar al vecino de todos los barrios.

"Lo que queremos es que en cada feria, los emprendedores puedan acceder a un puesto para dar a conocer lo que hacen y que el público pueda acceder a un paseo de compras con entrada libre y gratuita", expresó el fundador.

Con compañerismo, respeto y mucho trabajo es que se mantiene activa la feria Expo del Sol donde vaya. En el espacio Dandelion hace unos seis meses que se han instalado con enorme éxito porque se trata de un lugar accesible y ubicado a media cuadra de la Avenida Hipólito Yrigoyen.