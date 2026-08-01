La historia de una emprendedora de Lomas: de una receta de su abuela a una marca registrada

Vegourmet, el proyecto de una vecina de Lomas es marca registrada hace un año.

Todo comenzó con un pan de cebolla, la receta familiar que preparaba su abuela, fue el punto de partida del proyecto que se transformó en un emprendimiento de comida vegana en Lomas de Zamora . Vagourmet nació durante una merienda con una amiga mientras comían el "famoso" pan.

"En ese momento yo no contaba con un trabajo, mi amiga me da la idea para hacer un emprendimiento a raíz del pan", contó Belén Ruscica de 27 años en diálogo con Diario La Unión . "Esa receta fue el empuje y el inicio de lo que hoy es una marca registrada", sintetizó y explicó que empezó a ponerle a la mezcla otros ingredientes, siempre respetando la base (aceite, harina, sal y agua), "de esa manera fui creando nuevos snacks y comidas", enfatizó.

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La cocina siempre formó parte de su vida, "era una actividad que compartía con mi abuela y mi mamá", recordó. Sin embargo, al comenzar el emprendimiento aparecieron las dudas.

“Desde el inicio el gran miedo que tuve era la aceptación de la gente, si realmente podía venderlo y si era rentable. Hoy ese miedo pasó a segundo plano. Por suerte hay buena aceptación y el hecho de que hoy se hable mucho más del veganismo también facilita que la gente se anime a probar”, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vegourmet Comida Vegana (@vegourmet16) Los pedidos se hacen por encargue y hay diferentes puntos de encuentro en Lomas y zona sur.

El emprendimiento de Lomas es marca registrada

A pesar de tener 3 años el crecimiento del proyecto se hizo evidente recién ahora, “me di cuenta cuando empecé a recibir pedidos por redes sociales y cuando en las ferias donde participo habitualmente la gente ya me reconocía”, relató.

Hace un año que Vegourmet es marca registrada, entre los productos más elegidos por sus clientes se encuentran el chipá, la fainá con verdeo, los bizcochitos y las mini cookies. Además, destacó que uno de los diferenciales del emprendimiento es ofrecer opciones prácticas para resolver la comida en poco tiempo.

Para Belén, producir desde Lomas tiene un significado especial porque le da "seguridad, oportunidades para seguir creciendo y herramientas para que el emprendimiento siga desarrollándose”, afirmó.

Su objetivo, además de ofrecer una alternativa gastronómica, es cambiar la mirada sobre este tipo de alimentación, "Busco romper el mito de que lo vegano es aburrido o no tiene sabor. Sobre todo que no es necesario buscar saborizantes a "carne", "pollo", "pescado", aseguró.

El logo de la marca registrada.

Próximo desafío: enseñar

Además del crecimiento de la marca, Belén dará en agosto un taller "de la cocina al negocio" destinado a personas sin experiencia, curiosos, quienes estén transitando el pase del vegetarianismo al veganismo incluso quienes quieran sumar herramientas para iniciar un emprendimiento.

El primer módulo estará dedicado a la elaboración de snacks y medallones veganos, también se enseñará sobre cosos, venas, organización, tips para redes y ferias. “La idea es compartir los conocimientos que fui adquiriendo para que más personas puedan animarse a cocinar o incluso crear su propio proyecto”, explicó y anticipó que se entregará un certificado y recetario.

Mientras celebra el registro oficial de la marca, ya piensa en el futuro. “Mi sueño es llegar a las góndolas de los supermercados con mis snacks salados y dulces y también tener un lugar de encuentro donde la gente pueda compartir, comer ahí o llevarse comida lista”, concluyó.