Las tres de Lomas Athletic preseleccionadas para los Juegos Suramericanos

Los entrenadores Fernando Ferrara y Juan Martín López confirmaron a las 34 jugadoras que iniciarán los entrenamientos con vistas a los Juegos Suramericanos que se llevarán a cabo en la provincia de Santa Fe. Y, fiel a su estilo, Lomas Athletic se anota con tres de sus representantes.

Emma Knobl, Milagros Di Santo y Delfina Mussari Carmona entrenarán junto al resto en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). Deberán presentarse del 10 al 12 de agosto. El “Gato” López será quién esté a cargo del proceso y la competencia que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre.

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En tanto, Lucas Rey y Juan Manuel Vivaldi contarán en la preselección con el goleador de Lomas Athletic , Franco Agostini , para las futuras prácticas.

De quedar en la lista definitiva, Emma Kbobl se sumará luego de su participación con las Leonas en el Mundial 2026, a realizarse en las ciudades de Amstelveen y Waure, Países Bajos y Bélgica, respectivamente. La defensora fue citada por Fernando Ferrara para el certamen a jugarse del 15 al 30 de agosto.

Las tres jugadoras de las Conejas que integran el plantel de Lucas Vila en el Metropolitano de la AHBA cuentan con pasado en las selecciones nacionales.

Milagros Di Santo, referente de las Conejas.

Entre los torneos más recientes, este año Mussari Carmona y Di Santo participaron del Torneo Vendimia (Mendoza) y esta última fue campeona con las Leoncitas de la Copa Panamericana (Chile).

En 2025, ambas formaron parte del plantel que ganó el Cuatro Naciones de Rosario, mientras que Mili y Knobl fueron subcampeonas con la Selección Argentina del Mundial Junior (Chile).

La medalla de oro como objetivo

Estos Juegos Suramericanos de Santa Fe, las argentinas buscarán volver a colgarse la medalla de oro, luego del 2º puesto en Asunción 2022, cuando tras empatar 0-0 frente a Chile cayeron en la definición por shoot-out.

En esa oportunidad, cuatro jugadoras de Lomas Athletic fueron presea de plata: Clara Barberi, María Emilia Forcherio, Martina Triñanes y Valentina Marcucci.