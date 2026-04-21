Tres exponentes de Lomas Athletic campeones con las Leoncitas en Chile

Las Leoncitas Sub-21 se coronaron campeonas invictas de la Copa Panamericana Junior que se llevó a cabo en Chile, donde una vez más Lomas Athletic dejó su nombre en el plantel Albiceleste que conduce Juan Martín López . Con la medalla de oro en lo más alto del podio y la clasificación al Mundial 2027.

La jugadora Milagros Di Santo fue la representante del club de Arenales 663 dentro de la cancha. Mientras que desde el banco de suplentes, acompañando al “Gato” López aportaron Lucas Vila -entrenador del equipo femenino de Lomas Athletic- y Thiago Martins -asistente en el plantel de las Conejas y técnico de Intermedia-.

Las Leoncitas ganaron los siete partidos del torneo: 11-0 a México, 8-1 a Canadá, 2-1 a Uruguay, 5-0 a Estados Unidos y 3-0 a Chile. En semifinales 7-0 ante la Roja y en la final 3-1 frente a las norteamericanas.

Di Santo cuenta con un amplio recorrido en los seleccionados juveniles. Por eso, sus citaciones no pasan desapercibidas, además de su buen presente en el Torneo Metropolitano de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires , donde este fin de semana Lomas Athletic quedó en la cima de la tabla.

Di Santo, campeona Panamericana Milagros Di Santo, campeona Panamericana.

La oriunda de Esteban Echeverría tuvo un 2024 consagratorio con su club, obteniendo la triple corona (Metropolitano, Súper 8 -repitiendo el título en 2025- y Copa Buenos Aires). Y no fue menos su paso por la Selección Argentina, donde ganó la Copa Panamericana en Surrey, Canadá, el Argentino de Selecciones Sub-19 y la II edición de la Copa Río de la Plata.

También el año pasado formó parte de los planteles campeones del Torneo Cuatro Naciones en Rosario, Santa Fe, y en los Juegos Panamericanos Junior Asunción, Paraguay. A esos lauros le sumó el subcampeonato del Mundial Junior Chile 2025-, donde las Leoncitas perdieron en la final ante Países Bajos.

Emma Knobl de gira con las Leonas

La defensora Emma Knobl fue convocada por el entrenador Fernando Ferrara para la gira internacional que las Leonas emprenderán por China.

El viaje está previsto para este jueves, permaneciendo en el país asiático hasta el martes 5 de mayo. Durante la estadía disputarán cuatro partidos amistosos.

En Jiangsu enfrentarán a Nueva Zelanda (lunes 27 de abril y viernes 1º de mayo), y otros dos contra China (martes 28 de abril y a confirmar el restante).

La próxima ventana de Pro League para las Leonas será en junio: vs. China (13 y 21); vs. Bélgica (14 y 20); vs. España (23 y 26); vs. Inglaterra (25 y 28).

Tras la segunda ventana en Hobart, Australia, donde ganaron sus cuatro partidos, se ubican en la 3º posición de la tabla, por detrás de Países Bajos y Bélgica, países que organizarán en agosto la Copa del Mundo 2026, teniendo como sedes a las ciudades de Amstelveen y Wavre.