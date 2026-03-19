Martina Triñanes, de Lomas Athletic, reconoció la "pica" con San Fernando

Lomas Athletic y San Fernando son dos de los grandes equipos femeninos protagonistas del Torneo de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires . El duelo de la 2º fecha se lo llevaron las Náuticas, por lo que las Conejas sumaron su primera derrota.

Cada duelo entre ellas promete adrenalina hasta la chicharra final. “Partido de mucho ida y vuelta, muy trabado con Sanfer, como todos los que tenemos, nos conocemos mucho y sabemos cómo jugamos”, explicó Martina Triñanes en dialogo con Solo Hockey.

El último campeón se llevó el triunfo por 2-1, por lo que las chicas de Arenales 663 no pudieron tomarse revancha de la semifinal perdida en la temporada pasada a través de los Shoout-Out.

A pesar de la caída, la mediocampista no se bajoneó por el resultado adverso y consideró que el partido “estuvo bueno”, pero que no merecieron irse con las manos vacías. “Tuvimos un mejor primer tiempo y un mejor segundo tiempo ellas. Creo que no éramos merecedoras de una derrota, pero son partidos que se dan de esa manera. La metieron cuando la tenían que meter”, dijo la “Negra”.

Lomas Hocke Lomas Athletic n pudo con San Fernando.

Como punto flojo del equipo, Martina Triñanes evaluó que “nos habíamos encontrado tan rápido con el gol que hubo alguna que otra jugada que no se definió con la misma agresividad que se define a veces cuando estás cero a cero o perdiendo. Nos costó después”.

Por último, sobre los duelos con San Fernando afirmó que hay una especie de “pica” en los últimos años, pero no pasa más allá de eso. “Somos muchas jugadoras que nos conocemos, jugamos desde inferiores, entonces tiene esa pica y esa cosa que está buenísima. Nos llevamos bien, son partidos muy picantes y divertidos y con buenas individualidades”, cerró la jugadora de Lomas Athletic.

Lomas Athletic busca la recuperación

Tras el triunfo por 3-0 ante Ciudad y el traspié con San Fernando 2-1 (goles de Aylín Ovejero; María Lucía Sanguinetti y Valentina Costa Biondi), las Conejas recibirán a Banco Provincia, que perdió contra Arquitectura e igualó frente a Sain Catherine’s.

Belgrano Athletic, Santa Bárbara, River Plate y San Fernando son los cuatro equipos que suman victorias en las dos primeas fechas.