martes 17 de febrero de 2026
Escribinos
17 de febrero de 2026
Conejas.

Tres jugadoras de Lomas Athletic jugarán el Torneo Vendimia con las Leoncitas

Zoe Abdala, Milagros Di Santo y Delfina Mussari Carmona, de Lomas Athletic, fueron convocadas a la Selección Argentina que viajará a Mendoza.

Mussari Carmona y&nbsp;&nbsp;Di Santo, de Lomas Athletic.

Mussari Carmona y  Di Santo, de Lomas Athletic.

La Selección Argentina Femenina de Hockey Junior Sub-21, las Leoncitas, participarán la próxima semana del Torneo Vendimia, en Mendoza. Y, como es habitual en cada convocatoria del entrenador Juan Martín López, tres Conejas de Lomas Athletic forman parte del plantel nacional.

La arquera Zoe Abdala y las jugadoras de campo Milagros Di Santo y Delfina Mussari Carmona participarán del torneo que se disputará entre el 25 de febrero y 1º de marzo en la provincia cuyana.

Lee además
Aylín Ovejero, de Lomas Athletic, debutó con las Leonas por la Pro League.
Con un triunfo.

Aylín Ovejero, de Lomas Athletic, hizo su debut con las Leonas
Vila y Martins, junto a dos Leoncitas.
Orgullo Tricolor.

Lucas Vila y Thiago Martins, Lomas Athletic, confirmados en las Leoncitas

Con la impronta de Lomas Athletic

Abdala y Mussari Carmona -que en 2025 participó de la Primera División e Intermedia de Lomas Athletic- fueron campeonas de Quinta División, donde la arquera se lució en los Shoot-Outs. Ambas habían sido convocadas a los seleccionados de Buenos Aires.

Quiénes acompañarán a las Leoncitas

El certamen, que abrirá oficialmente el inicio de la temporada del hockey mendocino, se disputará en dos escenarios de primer nivel: el estadio Ciudad de Godoy Cruz y el estadio Malvinas Argentinas.

, Milagros Di Santo
Milagros Di Santo, campeona con Lomas Athletic.

Milagros Di Santo, campeona con Lomas Athletic.

A las Leoncitas las acompañarán el seleccionado de Chile, los clubes cordobeses La Salle, Universitario y Córdoba Athletic, y desde Salta dirá presente Popeye Beisbol Club.

El resto de la delegación

Las restantes 17 convocadas son: Belén Bazzana, Rocío Bianchi, Sol Di Fonzo, Máxima Duportal, Luciana García Galo, Rocío Ramírez, Trinidad Holmgren, Delfina Lazcano, Clarisa Iudicello, Pilar Marchiaro, Delfina Olalla, Luciana Peralta, Delfina Persoglia, Manuela Raimondo, Bárbara Raposo, Pilar Robles y Morena Sala.

Además, en el cuerpo técnico de Juan Martín López comparten otras dos figuras de Lomas Athletic: Lucas Vila, técnico del plantel de las Conejas y Thiago Martins, que se destaca como jugador en el primer equipo masculino que es orientado por Martín Herrero.

Temas
Seguí leyendo

Aylín Ovejero, de Lomas Athletic, hizo su debut con las Leonas

Lucas Vila y Thiago Martins, Lomas Athletic, confirmados en las Leoncitas

Lomas Athletic definió el futuro de Lucas Vila para el Metropolitano de Hockey 2026

Los Caballeros de Lomas Athletic con entrenador confirmado

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Andes igualó con Almirante Brown en el estadio Eduardo Gallardón.
Sin goles en Lomas.

Leonardo Lemos: "El equipo intentó manejar la pelota y ser fluido"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield recibió público visitante ante Racing y ganó dinero.
En números, saldo a favor.

La impactante cifra que recaudó Banfield por recibir hinchas de Racing