Tres jugadoras de Lomas Athletic jugarán el Torneo Vendimia con las Leoncitas

La Selección Argentina Femenina de Hockey Junior Sub-21, las Leoncitas, participarán la próxima semana del Torneo Vendimia, en Mendoza . Y, como es habitual en cada convocatoria del entrenador Juan Martín Lópe z, tres Conejas de Lomas Athletic forman parte del plantel nacional.

La arquera Zoe Abdala y las jugadoras de campo Milagros Di Santo y Delfina Mussari Carmona participarán del torneo que se disputará entre el 25 de febrero y 1º de marzo en la provincia cuyana.

Con un triunfo. Aylín Ovejero, de Lomas Athletic, hizo su debut con las Leonas

Abdala y Mussari Carmona -que en 2025 participó de la Primera División e Intermedia de Lomas Athletic- fueron campeonas de Quinta División, donde la arquera se lució en los Shoot-Outs. Ambas habían sido convocadas a los seleccionados de Buenos Aires.

Por su parte, Di Santo, además de su muy buena temporada en el Torneo Metropolitano de la AHBA, f ue subcampeona del mundo con las Leoncitas en Chile, junto a Emma Knobl.

Quiénes acompañarán a las Leoncitas

El certamen, que abrirá oficialmente el inicio de la temporada del hockey mendocino, se disputará en dos escenarios de primer nivel: el estadio Ciudad de Godoy Cruz y el estadio Malvinas Argentinas.

A las Leoncitas las acompañarán el seleccionado de Chile, los clubes cordobeses La Salle, Universitario y Córdoba Athletic, y desde Salta dirá presente Popeye Beisbol Club.

El resto de la delegación

Las restantes 17 convocadas son: Belén Bazzana, Rocío Bianchi, Sol Di Fonzo, Máxima Duportal, Luciana García Galo, Rocío Ramírez, Trinidad Holmgren, Delfina Lazcano, Clarisa Iudicello, Pilar Marchiaro, Delfina Olalla, Luciana Peralta, Delfina Persoglia, Manuela Raimondo, Bárbara Raposo, Pilar Robles y Morena Sala.

Además, en el cuerpo técnico de Juan Martín López comparten otras dos figuras de Lomas Athletic: Lucas Vila, técnico del plantel de las Conejas y Thiago Martins, que se destaca como jugador en el primer equipo masculino que es orientado por Martín Herrero.