Lucas Vila y Thiago Martins, Lomas Athletic, confirmados en las Leoncitas 2026

Las Leoncitas tendrán su primera concentración del año del 9 al 11 de febrero próximo en las instalaciones del CeNARD. La Selección Argentina continuará al mando de Juan Martín López, que estará acompañado por Lucas Vila y Thiago Martins , de Lomas Athletic . El club de Arenales 663 siempre ligado a los colores celeste y blanco.

Dentro de esa primera lista que confeccionó el “Gato” López figuran tres jugadoras de las Conejas: Milagros Di Santo, Sabina Schiano Moriello, Delfina Mussari Carmona y Zoe Abdala , las otras representantes de Lomas Athletic.

Tanto las Leonas, que tienen a Emma Knobl citada para los entrenamientos previos para la segunda ventana de la Pro League en Australia, como las Leoncitas, los seleccionados nacionales son moneda corriente gracias a sus grandes actuaciones en el Torneo Metropolitano de la Asociación Amateur de Buenos Aires.

Lucas Vila llegó a Lomas Athletic para la temporada 2024 . Su primera experiencia fue un “boom”: campeón del Metropolitano, del Súper 8 y la Copa Buenos Aires. En 2025, revalidó el Súper 8 y en septiembre se sumó como uno de los ayudantes de Juan Martín López.

El “Colo” Vila cuenta con una rica trayectoria en los Leones: disputó 274 partidos y marcó 87 goles. Participó de cinco mundiales, tres Juegos Olímpicos y fue tres veces campeón Panamericano. Campeón olímpico en Río de Janeiro 2016 -junto a Agustín Mazzilli-. En 2020 recibió el Premio Konex por su trayectoria deportiva.

Lucas Colo Vila Lucas Vila, de Lomas Athletic, sigue en el proceso de las Leoncitas.

Su compañero de club, Thiago Martins, es una figura clave en el hockey sobre césped de Lomas Athletic, donde se destaca tanto como jugador en el primer equipo masculino como en el cuerpo técnico de las selecciones juveniles.

Es especialmente reconocido por su rol en la consagración de las Leoncitas Sub-21 en los Juegos Panamericanos Junior 2025, Asunción, Paraguay, junto a las jugadoras Milagros Di Santo y Delfina Mussari Carmona, llevando el nombre de Lomas a lo más alto del nivel continental.

El CT con dos de Lomas Athletic

Entrenador: Juan Martín López.

Ayudante: Lucas Vila.

Ayudante: Sofía Maccari.

Ayudante: Thiago Martins.

Preparador físico: Gonzalo Rinaldi.

Juan Manuel Blanco, quien formó parte del cuerpo técnico en 2025, no continuará durante 2026.