Lomas Athletic tiene jugadoras convocadas a los planteles de las Leoncitas

Los seleccionados argentinos de hockey femenino tuvieron mucha participación durante la temporada pasada. Y, tras un descanso, retomarán la preparación a partir de febrero con nuevas concentraciones para el próximo calendario. Como ya es costumbre, Lomas Athletic abastecerá a las Leoncitas por lo que el club de Arenales 663 vuelve a tener protagonismo en los planteles Albicelestes.

Con la continuidad de Juan Martín López al frente del Sub-21 , la concentración será del 9 al 11 de febrero en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), con la presencia de Milagros Di Santo, Delfina Mussari Carmona y Zoe Abdala , jugadoras de Lomas Athleti c a cargo del DT Lucas Vila , semifinalista del Torneo Metropolitano 2025 y campeón del Súper 8 en la provincia de Santiago del Estero.

EN ASUNCIÓN Leoncitas de oro, con dos jugadoras de Lomas Athletic

Di Santo, junto a su compañera de equipo Emma Knobl , cerraron el 2025 con la medalla de plata en el Mundial de Chile, perdiendo la final ante Países Bajos por 2-1. Mussari Carmona acompañó el proceso, pero quedó fuera de la lista.

En agosto, tanto “Mili” Di Santo como Mussari Carmona fueron campeonas de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay , consiguiendo el pasaje directo para los Juegos Panamericanos (Mayores) de Lima, Perú, y un lugar en la Copa del Mundo de la categoría, ambas competencias a disputarse en 2027.

Las Leoncitas, plata en el Mundial Junior de Chile.

Zoe Abdala, en el cierre de temporada, fue clave en el arco de Lomas Athletic para el título conseguido por la Quinta División, junto a Mussari Carmona. Ambas habían sido convocadas a los seleccionados de Buenos Aires.

El resto de las citadas: Catalina Capello, Delfina Lazcano, Catalina Secrestat, Máxima Duportal, Sol Di Fonzo, Rocío Gómez, Pilar Marchiaro, Carmen Pucheta, Delfina Persoglia, Sofía Matchey, Rocío Bianchi, Bárbra Raposo, Delfina Olalla, Clarisa Ludicello, Paula Oliver, Luciana Peralta, Manuela Raimondo, Morena Sala, Catalina Goldschmidt, Victoria Meira y Franca Vartanian.

Otra “Coneja”, pero al Sub-19

Por su parte, Ezequiel Paulon le da continuidad al frente de las Leoncitas Sub-19, que contarán con la participación de Sabina Schiano Moriello. La concentración será del 17 al 22 de febrero en el Club Popeye, de la provincia de Sa

Schiano Moriello también fue seleccionado por Buenos Aires, logrando el 3º puesto en el Campeonato Argentino Sub-19 llevado a cabo en Mendoza.

También fueron convocadas: Emma González Eterovich, Camila Trotta, Catalina Bravo, Dolores Segovia, Gloria Eulalia, Sofía Pavoni Estévez, Justina Urcola, Malvina De Lucía, Gianna Dicandia Menossi, Mía Fernández López, Mercedes González Firpo, Josefina Sanabria, Franca Vartanian, Trinidad Pérez Videla, Guadalupe Yoma, Victoria Meira, Ana Zenarruza, Francesca Campenni, Sofía Frontera, Alexia Adem y Clarisa Ludicello.