"Una escuela de deportes" en Lomas de Zamora: así es la colonia de verano del Lomas Athletic Club

Las inscripciones ya están abiertas para los vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos aledaños.

La colonia de verano del Lomas Athletic Club vuelve a ser uno de los espacios más elegidos en Lomas de Zamora durante el receso escolar. Con 38 años de trayectoria, la iniciativa recibe a niños y preadolescentes desde los 30 meses hasta los 12 años con una propuesta que combina deporte, recreación y formación integral.

La colonia de verano se realiza tanto en las instalaciones del Lomas Athletic Club como en Edunaqua. Está pensada para niños y preadolescentes entre los 30 meses (dos años y medio) y los 12 años. El funcionamiento del espacio se basa en tres pilares fundamentales: clases de natación en pileta climatizada cubierta, la práctica de deportes como cricket, hockey, rugby y fútbol, y actividades de recreación y arte orientadas a la formación integral de los chicos.

“Todos los que asisten son divididos por edades y por ciclos, un sistema semejante al que se usa en las escuelas, y además por categorías como infantiles, menores o juveniles, ya más ligado a los deportes”, explicó Silvia , directora de la colonia, al detallar la organización de la propuesta, que este año estará pensada en torno a la historia y el presente de la entidad deportiva, destacada por haber sido el primer campeón múltiple del fútbol argentino y el primer campeón de rugby.

“Si bien las colonias de verano están asociadas al tiempo libre y al disfrute, nuestra propuesta va más allá, con una fundamentación institucional: nosotros la llamamos una ‘escuela de deportes’. Todos los grupos cuentan al menos con un profesor de educación física o maestras jardineras y un ayudante para garantizar el correcto desarrollo de las actividades en instalaciones acordes”, detalló.

Si bien las colonias de verano están asociadas al tiempo libre y al disfrute, nuestra propuesta va más allá, con una fundamentación institucional: nosotros la llamamos una ‘escuela de deportes’ Si bien las colonias de verano están asociadas al tiempo libre y al disfrute, nuestra propuesta va más allá, con una fundamentación institucional: nosotros la llamamos una ‘escuela de deportes’

En cuanto a los horarios, la directora explicó que está disponible el turno completo (de 9 a 18), el turno mañana (de 9 a 14) y el turno tarde (de 14 a 18). Además, se ofrece una opción de guardería de 8 a 9 para aquellas familias que necesitan dejar antes a los chicos por cuestiones laborales.

La directora explicó que está disponible el turno completo (de 9 a 18), el turno mañana (de 9 a 14) y el turno tarde (de 14 a 18). Además, se ofrece una opción de guardería de 8 a 9 para aquellas familias que necesitan dejar antes a los chicos por cuestiones laborales.

El Lomas Athletic Club, ubicado en Arenales 663, cumplirá el próximo 15 de marzo 135 años de vida, una cifra que respalda el trabajo sostenido que la institución viene realizando desde hace más de tres décadas con esta colonia de verano, que ya se volvió emblemática dentro de la comunidad lomense.

La colonia comenzó a funcionar el pasado 15 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero. Los vecinos interesados en conocer disponibilidad y aranceles pueden comunicarse por WhatsApp al 1134667818 o 1159607714, o bien a través de mensaje directo en Instagram en @lomasac o @edunaqua_natacion.