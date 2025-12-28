domingo 28 de diciembre de 2025
Escribinos
28 de diciembre de 2025
Inscripciones disponibles.

"Una escuela de deportes" en Lomas de Zamora: así es la colonia de verano del Lomas Athletic Club

La propuesta del Lomas Athletic Club se apoya en la natación, los deportes y la recreación, recibiendo cada año a decenas de niños hace casi 40 años.

Diariolaunion | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Las inscripciones ya están abiertas para los vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos aledaños.

Las inscripciones ya están abiertas para los vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos aledaños.

La colonia de verano del Lomas Athletic Club vuelve a ser uno de los espacios más elegidos en Lomas de Zamora durante el receso escolar. Con 38 años de trayectoria, la iniciativa recibe a niños y preadolescentes desde los 30 meses hasta los 12 años con una propuesta que combina deporte, recreación y formación integral.

La colonia de verano se realiza tanto en las instalaciones del Lomas Athletic Club como en Edunaqua. Está pensada para niños y preadolescentes entre los 30 meses (dos años y medio) y los 12 años. El funcionamiento del espacio se basa en tres pilares fundamentales: clases de natación en pileta climatizada cubierta, la práctica de deportes como cricket, hockey, rugby y fútbol, y actividades de recreación y arte orientadas a la formación integral de los chicos.

Lee además
En Lomas hay un fuerte compromiso con la memoria y contra el olvido.
Balance.

Lomas: en 2025 se incrementaron las actividades por la memoria y los derechos humanos
La comparsa Guariló de Lomas festejará sus 19 años esta Navidad.
Aniversario.

La comparsa Guariló nació una noche de Navidad en Lomas: hoy celebra sus 19 años

Un espacio emblemático en Lomas de Zamora

“Todos los que asisten son divididos por edades y por ciclos, un sistema semejante al que se usa en las escuelas, y además por categorías como infantiles, menores o juveniles, ya más ligado a los deportes”, explicó Silvia, directora de la colonia, al detallar la organización de la propuesta, que este año estará pensada en torno a la historia y el presente de la entidad deportiva, destacada por haber sido el primer campeón múltiple del fútbol argentino y el primer campeón de rugby.

“Si bien las colonias de verano están asociadas al tiempo libre y al disfrute, nuestra propuesta va más allá, con una fundamentación institucional: nosotros la llamamos una ‘escuela de deportes’. Todos los grupos cuentan al menos con un profesor de educación física o maestras jardineras y un ayudante para garantizar el correcto desarrollo de las actividades en instalaciones acordes”, detalló.

Si bien las colonias de verano están asociadas al tiempo libre y al disfrute, nuestra propuesta va más allá, con una fundamentación institucional: nosotros la llamamos una ‘escuela de deportes’ Si bien las colonias de verano están asociadas al tiempo libre y al disfrute, nuestra propuesta va más allá, con una fundamentación institucional: nosotros la llamamos una ‘escuela de deportes’

En cuanto a los horarios, la directora explicó que está disponible el turno completo (de 9 a 18), el turno mañana (de 9 a 14) y el turno tarde (de 14 a 18). Además, se ofrece una opción de guardería de 8 a 9 para aquellas familias que necesitan dejar antes a los chicos por cuestiones laborales.

La directora explicó que está disponible el turno completo (de 9 a 18), el turno mañana (de 9 a 14) y el turno tarde (de 14 a 18). Además, se ofrece una opción de guardería de 8 a 9 para aquellas familias que necesitan dejar antes a los chicos por cuestiones laborales.

El Lomas Athletic Club, ubicado en Arenales 663, cumplirá el próximo 15 de marzo 135 años de vida, una cifra que respalda el trabajo sostenido que la institución viene realizando desde hace más de tres décadas con esta colonia de verano, que ya se volvió emblemática dentro de la comunidad lomense.

La colonia comenzó a funcionar el pasado 15 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero. Los vecinos interesados en conocer disponibilidad y aranceles pueden comunicarse por WhatsApp al 1134667818 o 1159607714, o bien a través de mensaje directo en Instagram en @lomasac o @edunaqua_natacion.

Temas
Seguí leyendo

Lomas: en 2025 se incrementaron las actividades por la memoria y los derechos humanos

La comparsa Guariló nació una noche de Navidad en Lomas: hoy celebra sus 19 años

Un artista de Lomas pintó al Papá Noel más bizarro de 2025 votado por la gente

Cayó una banda narco que robaba vehículos de alta gama en Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Buscan cuidar a los vecinos de Lomas en medio de la ola de calor.
Prevención.

En medio del calor extremo, instalaron un puesto de salud y de hidratación en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Llega la nueva Supergirl. 
Luz, cámara, acción.

Cuándo se estrena la nueva película de "Supergirl"