Parque de Lomas.

Lomas: debaten ideas y proyectos en la nueva edición del Congreso de la Comunidad

Miles de vecinos participarán del encuentro para armar la agenda de gestión que llevará a cabo el Municipio durante el próximo año.

El encuentro se realizará en el Parque de Lomas.

Este sábado, desde las 9, en el Parque de Lomas se realizará una nueva edición del Congreso de la Comunidad con la participación de miles de vecinos que llevarán ideas y proyectos para construir la agenda de gestión que llevará a cabo el Municipio de Lomas de Zamora durante el próximo año.

"Es una propuesta que impulsamos para escuchar, debatir ideas y construir juntos la agenda de gestión 2026. El Congreso de la Comunidad que realizamos el año pasado fue muy interesante y tuvo un impacto muy positivo en la gestión del Municipio con un montón de ideas que surgieron de los vecinos y se convirtieron en políticas públicas", destacó el intendente Federico Otermín, quien encabezará el encuentro.

En el predio ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas se desarrollará un congreso público para tratar distintos temas que tienen que ver con el presente y el futuro de Lomas. Las 18 comisiones que habrá a lo largo de la jornada serán sobre Cultura; Educación; Salud; Deportes; Ambiente; Adultos Mayores; Discapacidad y Accesibilidad; Seguridad y Justicia; Producción y Comercio; Mujeres, Géneros y Diversidades; Clubes de Barrio y Asociaciones Civiles; Culto y Comunidades de Fe; Tierras, Hábitat y Urbanismo; Políticas Sociales y Derechos Humanos; Consumos Problemáticos; Comunidades Migrantes; Juventud; y Participación de la Comunidad.

Cada comisión tendrá moderadores, referentes y un observador que apuntará las ideas y conclusiones que luego serán leídas en el cierre del Congreso que se desarrollará en el Microestadio.

Un congreso para planificar programas y actividades

El Congreso de la Comunidad es una oportunidad para que vecinas y vecinos propongan ideas y proyectos que luego pueden convertirse en programas y actividades a nivel local.

En la edición anterior se planificaron varios programas que reflejaron los intereses de los ciudadanos y se llevaron a cabo durante todo este año como Empleo Lomas, refacciones en los centros de salud, ampliación de huertas comunitarias, Mercados de la Comunidad y nuevo Parque Solar en Fiorito, entre otros.

Habrá 18 comisiones de trabajo sobre distintas áreas y temáticas.

