Susto en la peatonal de Lomas de Zamora: cayó un trozo de techo de un local

El accidente ocurrió sobre Laprida al 100, en el centro de Lomas. La mampostería lastimó a una mujer que resultó herida.

Todo ocurrió el jueves por la tarde en Laprida al 100, entre avenida Meeks y España. En la siempre transitada peatonal de Lomas, los peatones se alarmaron al ver que cayó un pedazo de mampostería de gran tamaño.

El material cayó desde el techo de la Marroquinería DOGA, negocio que se dedica a la venta de mochilas, bolsos, carteras y valijas, entre otros productos. La caída del techo provocó una rotura en uno de los vidrios del local.

Alerta en la peatonal Laprida

La rotura del techo y la intervención de Defensa Civil de Lomas de Zamora.

Por desgracia, la mampostería cayó sobre una mujer que se encontraba justo debajo del techo en ese momento. La señora quedó tirada en el suelo por el fuerte golpe. Los vecinos se acercaron para asistirla y pidieron ayuda.

En el lugar intervinieron efectivos policiales y personal de Defensa Civil. Atendieron rápidamente a la mujer herida y colocaron un perímetro en el lugar para que nadie más se acerque por precaución.

Defensa Civil terminó de retirar los restos de vidrio para que no ocurriera un accidente similar. El lugar quedó aislado mientras los dueños del local reparan las roturas.

