Susto en el centro de Lomas de Zamora por un auto con pérdida de gas

En el centro de Lomas de Zamora hubo un operativo de urgencia para contener la pérdida de gas de un auto. El tránsito estuvo cortado para que pudieran trabajar los Bomberos Voluntarios de Lomas .

Todo ocurrió este miércoles por la tarde en la avenida Meeks al 200 , entre Loria y Colombres . La gente que pasaba por el lugar sintió olor a gas y no tardaron en darse cuenta de que provenía de un auto estacionado.

Se trata de una zona muy transitada, tanto por vehículos como peatones, con varios comercios alrededor. Ante el peligro de un incendio o una explosión, llamaron de inmediato a los bomberos.

Una dotación de los Bomberos de Lomas se acercó al lugar minutos después, junto con efectivos policiales de la jurisdicción. Rápidamente los patrulleros cortaron el tránsito en esa cuadra para realizar el operativo.

Como no estaba presente el dueño del auto, los bomberos pidieron autorización a la Policía para cortar el baúl del mismo y poder acceder a la válvula del tanque de gas. Había que cerrarla para que no siguiera esparciéndose.

Tras un arduo trabajo, pudieron abrir el baúl y controlar el escape de gas. La Policía quedó custodiando el vehículo hasta que aparecieran los dueños.