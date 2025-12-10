miércoles 10 de diciembre de 2025
Escribinos
10 de diciembre de 2025
Esta tarde.

Susto en el centro de Lomas de Zamora por un auto con pérdida de gas

La Policía cerró el tránsito y los Bomberos de Lomas tuvieron que cortar el baúl del vehículo para poder controlar la fuga.

Rápido accionar de los Bomberos de Lomas de Zamora.

Rápido accionar de los Bomberos de Lomas de Zamora.

En el centro de Lomas de Zamora hubo un operativo de urgencia para contener la pérdida de gas de un auto. El tránsito estuvo cortado para que pudieran trabajar los Bomberos Voluntarios de Lomas.

Todo ocurrió este miércoles por la tarde en la avenida Meeks al 200, entre Loria y Colombres. La gente que pasaba por el lugar sintió olor a gas y no tardaron en darse cuenta de que provenía de un auto estacionado.

Lee además
Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora controlaron el incendio.
Susto.

Villa Albertina: incendio durante la madrugada y rápida intervención de los bomberos
Incendio en el barrio Santa Catalina.
No pasó a mayores.

Incendio en el barrio Santa Catalina: los bomberos sofocaron las llamas en una casa

Se trata de una zona muy transitada, tanto por vehículos como peatones, con varios comercios alrededor. Ante el peligro de un incendio o una explosión, llamaron de inmediato a los bomberos.

Los Bomberos de Lomas intervinieron de urgencia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/1998874070583226463&partner=&hide_thread=false

Una dotación de los Bomberos de Lomas se acercó al lugar minutos después, junto con efectivos policiales de la jurisdicción. Rápidamente los patrulleros cortaron el tránsito en esa cuadra para realizar el operativo.

Como no estaba presente el dueño del auto, los bomberos pidieron autorización a la Policía para cortar el baúl del mismo y poder acceder a la válvula del tanque de gas. Había que cerrarla para que no siguiera esparciéndose.

Tras un arduo trabajo, pudieron abrir el baúl y controlar el escape de gas. La Policía quedó custodiando el vehículo hasta que aparecieran los dueños.

Temas
Seguí leyendo

Villa Albertina: incendio durante la madrugada y rápida intervención de los bomberos

Incendio en el barrio Santa Catalina: los bomberos sofocaron las llamas en una casa

Incendio en Temperley: serios daños en una vivienda deshabitada

Nonpalidece se presentará gratis en Lomas: cuándo y dónde

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Un auto incendiado en Lomas de Zamora requirió la presencia de los bomberos.
Fuego.

Pánico por el incendio de un auto que alarmó a los vecinos de Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Todo el equipo del centro comunitario ubicado en Albertina.
Compromiso social.

El espacio solidario de Albertina que promueve la cultura y la fraternidad