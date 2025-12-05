Incendio en Temperley: serios daños en una vivienda deshabitada.

Un incendio provocó importantes daños en una vivienda en la localidad de Temperley . Afortunadamente no hubo víctimas ni personas heridas. Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar.

Todo ocurrió anoche en una casa ubicada en la calle Anchorena al 1500 , entre Bombero Ariño y Zeballos , en el barrio Villa Galicia . Por causas que se investigan, el fuego comenzó cuando la propiedad estaba deshabitada.

El humo alertó a los vecinos, que llamaron de inmediato a los Bomberos de Lomas. Enseguida se organizó un amplio operativo que puso en alerta a toda la cuadra.

En el lugar intervinieron dos dotaciones y ocho bomberos a cargo del Comandante Oscar Scarpitto. También prestaron colaboración el personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y la Policía de la jurisdicción.

Los bomberos tuvieron que romper la puerta y una de la ventanas para poder ingresar, ya que no había nadie adentro de la vivienda. Trabajaron intensamente en varios ambientes de la casa, hasta que pudieron controlar las llamas.

Según pudo averiguar La Unión, el incendio afectó una cama, una mesa, sillas y otros muebles de la propiedad, además de un cuarto ubicado en el fondo de la casa. Al haber estado vacía, no se registraron heridos.