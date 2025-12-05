viernes 05 de diciembre de 2025
Escribinos
5 de diciembre de 2025
Se prendió fuego.

Incendio en Temperley: serios daños en una vivienda deshabitada

Ocurrió en el barrio Villa Galicia de Temperley. Los Bomberos de Lomas de Zamora tuvieron que romper una puerta para poder ingresar.

Por Diario La Unión
Incendio en Temperley: serios daños en una vivienda deshabitada.

Incendio en Temperley: serios daños en una vivienda deshabitada.

Todo ocurrió anoche en una casa ubicada en la calle Anchorena al 1500, entre Bombero Ariño y Zeballos, en el barrio Villa Galicia. Por causas que se investigan, el fuego comenzó cuando la propiedad estaba deshabitada.

Lee además
Así quedó la casa en Villa Albertina: el incendio provocó grandes pérdidas para la familia lomense.
Solidaridad.

Tras un incendio en Villa Albertina, necesitan reconstruir su casa
El incendio provocó daños en la estructura de la casa.
Grave.

Una casa sufrió serios daños estructurales en un incendio en Albertina

El humo alertó a los vecinos, que llamaron de inmediato a los Bomberos de Lomas. Enseguida se organizó un amplio operativo que puso en alerta a toda la cuadra.

El incendio provocó serios daños

incendio operativo
Incendio en Temperley: hubo que romper la puerta para poder ingresar.

Incendio en Temperley: hubo que romper la puerta para poder ingresar.

En el lugar intervinieron dos dotaciones y ocho bomberos a cargo del Comandante Oscar Scarpitto. También prestaron colaboración el personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y la Policía de la jurisdicción.

Los bomberos tuvieron que romper la puerta y una de la ventanas para poder ingresar, ya que no había nadie adentro de la vivienda. Trabajaron intensamente en varios ambientes de la casa, hasta que pudieron controlar las llamas.

Según pudo averiguar La Unión, el incendio afectó una cama, una mesa, sillas y otros muebles de la propiedad, además de un cuarto ubicado en el fondo de la casa. Al haber estado vacía, no se registraron heridos.

Temas
Seguí leyendo

Tras un incendio en Villa Albertina, necesitan reconstruir su casa

Una casa sufrió serios daños estructurales en un incendio en Albertina

Incendio en el barrio Santa Catalina: los bomberos sofocaron las llamas en una casa

Tragedia en Lomas: un hombre murió tras ser atropellado por el tren

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
tragedia en lomas: un hombre murio tras ser atropellado por el tren
Terrible.

Tragedia en Lomas: un hombre murió tras ser atropellado por el tren

Las más leídas

Te Puede Interesar

Charly García tendrá su esquina. 
Homenaje.

Cuándo y dónde se inaugurará la esquina Charly García

Por  Diario La Unión