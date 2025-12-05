Incendio en el barrio Santa Catalina: los bomberos sofocaron las llamas en una casa

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora actuaron rápidamente para sofocar las llamas de un incendio producido en horas de la madrugada del pasado jueves en el interior de una vivienda en el barrio Santa Catalina, que sufrió algunos daños.
Personal de Bomberos de Lomas de Zamora actuaron rápidamente para apagar el fuego de una vivienda donde se reportó un incendio durante la madrugada.
Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora actuaron rápidamente para sofocar las llamas de un incendio producido en horas de la madrugada del pasado jueves en el interior de una vivienda en el barrio Santa Catalina, que sufrió algunos daños.
El siniestro ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle La Paz y Diagonal 61, donde asistieron dos dotaciones con cinco bomberos, cuya presencia había sido requerida para extinguir el fuego.
Fuentes oficiales informaron a La Unión que el eficaz operativo permitió que las llamas no se expandieron y la situación se saliera de control, afectando seriamente a los vecinos del barrio.
Gracias al intenso trabajo, el siniestro no tuvo personas heridas, pero sí perdidas económicas. Las autoridades tampoco pudieron determinar el origen del foco ígneo, que pudo haber sido generado por un cortocircuito.
Un incendio en Villa Albertina provocó, el pasado miércoles, un enorme disgusto para una familia: su vivienda quedó prácticamente inhabitable a causa del fuego. Por ese motivo, lanzaron una colecta solidaria con el objetivo de volver a construir la casa.
Nahuel Beltrán, hermano de Noelia (hermano de la vecina damnificada), usó las redes sociales para pedirles ayuda a los vecinos con donaciones que le sirvan a la joven a poder reconstruir la vivienda en la que vivía junto a su pareja y su hijo de 6 años.
Aquellos vecinos que quieran colaborar con la causa y puedan donar piedras, madera, arena, cal o cemento, como así también heladera y cocina, entre otros, pueden contactarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1150491424 (Noelia).