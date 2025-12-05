Incendio en el barrio Santa Catalina: los bomberos sofocaron las llamas en una casa

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora actuaron rápidamente para sofocar las llamas de un incendio producido en horas de la madrugada del pasado jueves en el interior de una vivienda en el barrio Santa Catalina , que sufrió algunos daños.

El siniestro ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle La Paz y Diagonal 61, donde asistieron dos dotaciones con cinco bomberos, cuya presencia había sido requerida para extinguir el fuego.

Se prendió fuego. Una casa de Fiorito sufrió importantes daños por un incendio

Fuentes oficiales informaron a La Unión que el eficaz operativo permitió que las llamas no se expandieron y la situación se saliera de control, afectando seriamente a los vecinos del barrio.

Gracias al intenso trabajo, el siniestro no tuvo personas heridas, pero sí perdidas económicas. Las autoridades tampoco pudieron determinar el origen del foco ígneo, que pudo haber sido generado por un cortocircuito .

Una casa destrozada por un incendio en Villa Albertina

Un incendio en Villa Albertina provocó, el pasado miércoles, un enorme disgusto para una familia: su vivienda quedó prácticamente inhabitable a causa del fuego. Por ese motivo, lanzaron una colecta solidaria con el objetivo de volver a construir la casa.

Nahuel Beltrán, hermano de Noelia (hermano de la vecina damnificada), usó las redes sociales para pedirles ayuda a los vecinos con donaciones que le sirvan a la joven a poder reconstruir la vivienda en la que vivía junto a su pareja y su hijo de 6 años.

Incendio vivienda Villa Albertina Los daños que dejó el incendio de la semana pasada en Villa Albertina.

Aquellos vecinos que quieran colaborar con la causa y puedan donar piedras, madera, arena, cal o cemento, como así también heladera y cocina, entre otros, pueden contactarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1150491424 (Noelia).