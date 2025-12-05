viernes 05 de diciembre de 2025
Escribinos
5 de diciembre de 2025
No pasó a mayores.

Incendio en el barrio Santa Catalina: los bomberos sofocaron las llamas en una casa

Personal de Bomberos de Lomas de Zamora actuaron rápidamente para apagar el fuego de una vivienda donde se reportó un incendio durante la madrugada.

Incendio en el barrio Santa Catalina.

Incendio en el barrio Santa Catalina.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora actuaron rápidamente para sofocar las llamas de un incendio producido en horas de la madrugada del pasado jueves en el interior de una vivienda en el barrio Santa Catalina, que sufrió algunos daños.

El siniestro ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle La Paz y Diagonal 61, donde asistieron dos dotaciones con cinco bomberos, cuya presencia había sido requerida para extinguir el fuego.

Lee además
Se prendió fuego una casa en Fiorito.
Se prendió fuego.

Una casa de Fiorito sufrió importantes daños por un incendio
Alrededor de 50 bomberos trabajan arduamente en Villa Centenario.
Alerta máxima.

Voraz incendio en Villa Centenario: dos fábricas destruidas y 50 bomberos trabajando en el lugar

Fuentes oficiales informaron a La Unión que el eficaz operativo permitió que las llamas no se expandieron y la situación se saliera de control, afectando seriamente a los vecinos del barrio.

Una casa destrozada por un incendio en Villa Albertina

Un incendio en Villa Albertina provocó, el pasado miércoles, un enorme disgusto para una familia: su vivienda quedó prácticamente inhabitable a causa del fuego. Por ese motivo, lanzaron una colecta solidaria con el objetivo de volver a construir la casa.

Nahuel Beltrán, hermano de Noelia (hermano de la vecina damnificada), usó las redes sociales para pedirles ayuda a los vecinos con donaciones que le sirvan a la joven a poder reconstruir la vivienda en la que vivía junto a su pareja y su hijo de 6 años.

Incendio vivienda Villa Albertina
Los daños que dejó el incendio de la semana pasada en Villa Albertina.

Los daños que dejó el incendio de la semana pasada en Villa Albertina.

Aquellos vecinos que quieran colaborar con la causa y puedan donar piedras, madera, arena, cal o cemento, como así también heladera y cocina, entre otros, pueden contactarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1150491424 (Noelia).

Temas
Seguí leyendo

Una casa de Fiorito sufrió importantes daños por un incendio

Voraz incendio en Villa Centenario: dos fábricas destruidas y 50 bomberos trabajando en el lugar

Incendio en Villa Centenario: evacuación masiva y casas destruidas

Villa Albertina: incendio durante la madrugada y rápida intervención de los bomberos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Un encuentro lleno de nostalgia. En Lomas, los exalumnos se reunieron para celebrar los 50 años de egresados.
Historias, risas y camaradería.

Egresaron hace 50 años del Instituto Nuestra Señora del Carmen y el reencuentro fue una fiesta

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara y Mauro Icardi, en paz.  video
En paz.

El acuerdo Wanda Nara y Mauro Icardi para pasar las Fiestas con sus hijas

Por  Diario La Unión