La conflictiva situación que atraviesa Lucas Barrientos en Los Andes: qué dijo sobre su futuro

En Los Andes ya se confirmaron los primeros futbolistas que no serán parte de la estructura de la Primera Nacional en el 2026. Con 16 jugadores que no seguirán en la institución de Lomas de Zamora , está por anunciarse otra salida que sería la de Lucas Barrientos , uno de los defensores del equipo.

Con contrato vigente hasta el próximo año, el jugador surgido de la cantera del Milrayitas mostró predisposición para continuar en Los Andes , pero al igual que Áxel Martín Paez, el defensor debería buscar otro rumbo para el 2026. Aunque aún no es oficial, todo parece indicar que los caminos de Lucas Barrientos y Los Andes no estarían en la misma sintonía para el año venidero.

Luego del empate en un encuentro amistoso entre Los Andes y la reserva de Argentinos Juniors , el cual finalizó 0 a 0 en el Eduardo Gallardón , el defensor habló con el medio partidario "Fútbol en Milrayitas" donde hizo hincapié en una charla que mantuvo con la dirigencia del club de Lomas de Zamora y brindó detalles al respecto.

En esa misma charla, Barrientos confesó que desde la dirigencia le comentaron que ya no lo iban a tener en cuenta y recordó: "A principios de año, en enero, vinieron un par de clubes de Primera División, preguntaron por mi condición, me vinieron a buscar y no me dejaron ir, me quedé porque no llegaron a un arreglo".

Si bien Barrientos no tuvo mucha participación en la última temporada de la Primera Nacional con Los Andes, ya que disputó 6 encuentros de los cuales sólo en 3 fue titular, se especulaba con que podía llegar a tener mayores chances en el 2026 luego de las lesiones que sufrió que lo tuvieron a maltraer.

barrientos lomas Lucas Barrientos no seguirá en Los Andes para la próxima temporada.

La bronca de Lucas Barrientos con la dirigencia de Los Andes

A propósito, el jugador sostuvo: "Me quedé, seguí entrenando como siempre, dejando todo. Tuve tres lesiones que me dejaron afuera seis meses y eso a un jugador le corta las piernas porque lo que quiere es jugar y sumar minutos, tampoco tuve las chances para poder jugar, para poder demostrar en mi posición más que nada". Y apuntó: "Acá estamos viendo adonde podemos ir, ya que Leonardo Lemos me dijo que no me iba a tener en cuenta, que Los Andes se iba a mover para buscarme club. Hace dos semanas atrás me vinieron a buscar de la Primera Nacional y no me dejaron ir. Después de una semana me dijeron esto, no sé qué quieren hacer conmigo también".

Además, consideró que "uno se acostumbra a su posición, pero con tal de jugar juego en cualquier puesto que me ponga el técnico". Y agregó: "No tuve muchas chances de hacerlo de central, capaz que eso llevó a esto también".

Los inicios de Lucas Barrientos en Los Andes

La realidad es que la carrera de Lucas Barrientos fue de mayor a menor. En la temporada 2024 de la Primera B Metropolitana fue pieza clave del ascenso logrado por Los Andes a la Primera Nacional, ya que estuvo presente en 27 partidos, de los cuales en 23 fue titular y en 4 ingresó desde el banco de suplentes. Sus buenas actuaciones llamaron la atención de Javier Mascherano, en aquel entonces entrenador de la Selección Argentina Sub 20 a la cual fue convocado con miras al Sudamericano. Anteriormente había sido subcampeón con la reserva en el 2022.

Apareció como una de las joyas de la cantera del Milrayitas, pero la lesiones fueron el gran problema para que no pueda afianzarse. El nacido en Villa Albertina hace 19 años tuvo un paso efímero por Talleres de Córdoba adonde se marchó a préstamo en el 2023, pero en su regreso comenzó el calvario. El último partido de Barrientos con la camiseta de Los Andes fue en la victoria por 2-1 ante Deportivo Madryn, en Lomas de Zamora. En ese partido, que se disputó el 3 de mayo, el defensor surgido de las inferiores del Milrayitas completó los 90 minutos.

Desde esa fecha, Barrientos no volvió a sumar minutos en el equipo de Leonardo Lemos y salvo en la derrota ante Almagro, siempre estuvo afuera del banco de suplentes. Es por ello que la dirigencia ya negocia su salida y el futbolista se encuentra a la expectativa de una nueva oferta para conocer cual será su próximo destino.