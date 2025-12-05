viernes 05 de diciembre de 2025
Escribinos
5 de diciembre de 2025
Ya hay fecha.

ATE anunció un paro con movilización para el 9 de diciembre en rechazo a la reforma laboral

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, confirmó que habrá paro con movilización para el 9 de diciembre en rechazo a la reforma laboral.

ATE confirmó paro con movilización para el 9 de diciembre.

ATE confirmó paro con movilización para el 9 de diciembre.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio más combativo contra el gobierno del presidente, anunció un paro con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre.

Según expresó el secretario general, Rodolfo Aguiar, será contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Ayer, comenzó a girar el borrador de la legislación que ingresaría la próxima semana al Senado de la Nación.

Lee además
Intentan debilitar la protección de los trabajadores, aseguran.
PREOCUPACIÓN

Para ATE, "la reforma laboral va a acelerar la destrucción del empleo"
El plenario se realizará este martes en el Anfiteatro Eva Perón.
PREOCUPACIÓN

ATE prepara un paro contra la reforma laboral: "Esperar a diciembre es suicida"

"Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo", dijo Aguiar.

En esa línea, continuó: "No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos".

Temas
Seguí leyendo

Para ATE, "la reforma laboral va a acelerar la destrucción del empleo"

ATE prepara un paro contra la reforma laboral: "Esperar a diciembre es suicida"

ATE evalúa adelantar el paro nacional contra Javier Milei

"¿Te parece divertido robar en un shopping en Miami?"

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

ATE confirmó paro con movilización para el 9 de diciembre.
Ya hay fecha.

ATE anunció un paro con movilización para el 9 de diciembre