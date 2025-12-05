Ian Lucas sobre Evangelina Anderson: "Es la mujer más hermosa del país"

Se siguen alimentando los rumores del romance entre Evangelina Anderson y banfileño Ian Lucas a partir de una buena onda que se generó entre ambos en MasterChef Celebrity y ahora el joven influencer lanzó un categórico piropo a la modelo.

En medio de estas versiones y de muchas especulaciones, el participante del certamen gastronómico habló en con A la tarde , en América TV, y aclaró cuál es su verdadera relación con la ex de Martín Demichelis, buscando desactivar definitivamente cualquier rumor.

En la entrevista, Ian Lucas comenzó refiriéndose a su paso por el programa culinario, que se transformó en una experiencia significativa para él. “Un año hermoso en MasterChef. Compartiendo el programa con gente increíble”, expresó.

Cuando el cronista del ciclo que conduce Karina Mazzocco le mencionó directamente las versiones sobre una supuesta cercanía con Evangelina Anderson, Ian Lucas optó por bajarle el tono a la situación.

Ian Lucas habló los rumores de romance con Evangelina Anderson

Ante la frase “Se habló mucho de la buena química que tenés con Evangelina”, el joven respondió sin vueltas: “Me llevó increíble. Con ella y con todo el grupo”.

Con la intención de despejar cualquier especulación, Ian insistió en que la unión del equipo va más allá de nombres puntuales o interpretaciones externas. “Somos muy unidos todos”, remarcó, dejando en claro que la relación que mantiene con Evangelina es exactamente la misma que tiene con el resto de sus compañeros.

En otro tramo de la charla, el creador de contenido elogió a la ex vedette. “Eva es divina. Me llevo muy bien”, dijo, reafirmando que entre ellos existe buena onda.

ian Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Incluso reconoció que no se siente incómodo con los comentarios que lo vinculan sentimentalmente con ella: “No me molesta que me vinculen con la mujer más hermosa del país”, aseguró.

Finalmente, Ian aclaró una de las situaciones que había alimentado rumores: una visita de Evangelina Anderson a su departamento. Según explicó, se trató simplemente de un encuentro grupal junto a otros amigos. “Es mi departamento. Ese día vinieron La Joaqui, Luck Ra, La Reini. No es que vino ella sola”, puntualizó.