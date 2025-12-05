Finde en Lomas de Zamora: Los Chakales, Machito Ponce y el Ballet Libres del Sur

Este fin de semana los distintos espacios de Lomas de Zamora tendrán las visitas artistas del mundo de la cumbia, como Los Chakales, Machito Ponce y La Repandilla, junto con el Ballet Libres del Sur y toda la movida local.

El sábado a las 21 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, pisará las tablas el Ballet Raíces del Sur para presentar la obra Quebracho Rojo, que a través de la danza narra la vida de los trabajadores de "La Forestal" y la tensión entre explotación, despojo y resistencia.

En tanto que el domingo a las 17, en la misma sala, regresa “Mundo kpop: Cazadoras de demonios”, en un universo lleno de ritmo, color y poder.

El sábado desde las 23.30 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora , Larrea 350, se arma una nueva edición de “Qué fiesta” con Los Chakales y Machito Ponce tocando en vivo.

Un espectáculo para los más bajitos en Lomas de Zamora.

En Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, el sábado a las 21 tendrá lugar el festival “No pasa nada”, con bandas de la región sonando en vivo.

En el mismo espacio, el domingo a las 20, saldrá a escena El Negro Andante para despedir el año, en el patio del espacio de Banfield, un lugar ideal deal para levantar el ánimo dominguero, riendo bajo las estrellas.

El sábado desde las 19 en Cultura de Sur de Temperley, Meeks 1066, tendrá lugar la Muestra de Fin de Año de Danza Aérea, un taller a cargo de profesora Sofi Frey, en un encuentro para “volar al ritmo de la música y de sus corazones, demostrando que danzar en el aire no es imposible”.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado desde las 23.30 se vivirá otra edición de “Noches de Cumbia”, con La Repandilla sonando en vivo y con la presencia de DJ’s invitados.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el sábado a las 21 será el turno de los clásicos de la banda Flashback y el domingo se presenta La Fonola ’80. El fin de semana se cierra el domingo con el grupo Viper.

“El caos de la teoría”, una obra de humor y clown, sale a escena el viernes a las 21 en Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255.

El Villa Turdera, Suipacha 25, el sábado desde las 19 sonarán Hubo Encrash y La Cruceta Tango con un programa doble de música en vivo.