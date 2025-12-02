El Ballet Raíces del Sur se presenta gratis en el Teatro del Municipio de Lomas

Todo el staff del ballet con historia en el Teatro del Municipio de Lomas.

Una gran oportunidad de ver en vivo al reconocido Ballet Raíces del Sur será este sábado a las 21 en el Teatro del Municipio de Lomas donde se presentará la obra Quebracho Rojo , que a través de la danza narra la vida de los trabajadores de "La Forestal" y la tensión entre explotación, despojo y resistencia.

Además, la cita en el teatro ubicado en Manuel Castro 262, Lomas, contará con la presentación de las producciones de los alumnos de los talleres de niños, adultos y el taller de entrenamiento para bailarines que dicta la compañía de ballet de Lomas.

Las entradas ya se pueden adquirir gratis a través de la página web del Municipio de Lomas. "La obra que es de danza folclórica advierte sobre que el movimiento transforma la memoria del monte y de la lucha obrera en un gesto poético y colectivo", adelantaron los directores del ballet, Nancy Carpinelli y Fabián Albarracín sobre la obra que deja un mensaje muy profundo sobre los cambios climáticos, depredación del ambiente y la masacre de los pueblos originarios en el interior del país.

Respecto a la muestra adelantaron que estará basada en los talleres que brinda el ballet durante todo el año de manera abierta y gratuita en los barrios de Lomas Centro, Temperley y Santa Marta para niños, adolescentes y adultos con o sin conocimientos previos.

La historia del ballet que se presentará en el Teatro del Municipio de Lomas

El “Ballet Raíces del Sur" nace en el año 1998 por iniciativa de Nancy Carpinelli, Fabian Albarracín y un grupo de jóvenes de Lomas de Zamora con el fin de dar vida a un movimiento artístico que involucre distintas manifestaciones del campo popular como la danza, el teatro y la historia Latinoamericana, para crear cuadros coreográficos que revaloricen nuestro acervo cultural y nuestro sentido nacional y popular.

Comprometidos desde el origen con la memoria colectiva han puesto en escena numerosas obras coreográficas entre las que se pueden destacar: Tupac Amaru, La historia continúa, Aves de Libertad, Homenaje a Madres de Plaza de Mayo, Resistencia, identidad y memorias de mi pueblo, Mujeres de la Patria Grande, Esta es mi tierra, La leyenda del Carau, Tango Negro, Costumbres del Litoral, Raíces, 25 años, Mujeres de fuego y libertad, entre otras.

Para anotarse en la función de este sábado entrar en el siguiente link: https://lomasdezamora.gov.ar/iframe/teatrocartelera