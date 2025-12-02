A 12 años del temporal que se cobró dos vidas en Lomas de Zamora.

El 2 de diciembre de 2013, un fuerte temporal causó terribles destrozos en varias partes de Lomas de Zamora y provocó la muerte de dos personas en Banfield. Un episodio en la historia lomense que por fortuna no se volvió a repetir en los 12 años siguientes.

Durante apenas 10 minutos durante la tarde de aquel lunes fatídico se desataba una furiosa explosión climática que hizo volar techos y carteles, derribó árboles, tiró postes de luz y arrancó cables en varios barrios, que pasaron esa noche a oscuras.

Solidaridad Es hincha de Los Andes y perdió todo tras el temporal

trabajos Temporal en Lomas de Zamora: levantaron postes caídos y la voladura de un techo

Dos hechos puntuales quedaron grabados en la memoria de los lomenses. En la sede del Club Atlético Los Andes, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 9500, se desprendió el tinglado del lugar, calló sobre la calle y aplastó un auto estacionado. De milagro no mató a ninguna persona, aunque cuatro jugadoras de voley que estaban en el lugar sufrieron heridas y fueron trasladadas al Hospital Gandulfo.

Los árboles de los distintos barrios de Lomas de Zamora fueron volteados sobre lo autos.

Árboles caídos en Lomas de Zamora en la tormenta del 2013.

La famosa postal de Mc Donald's de Banfield derribada sobre un vehículo.

Árboles caídos en la tormenta del 2013 generaron daños en decenas de vehículos en Lomas de Zamora.

árboles caídos en Lomas de Zamora en la tormenta del 2013.

Por otro lado, en el McDonald's de Banfield Oeste, también sobre Yrigoyen, el viento provocó la caída del cartel sobre la vía pública. La "M" de McDonald's cayó sobre un auto que circulaba por la avenida en ese momento. Nuevamente, no hubo víctimas de milagro.

Mc Donald's de Banfield: 2 de diciembre de 2013. La "M" de Mc Donald's no soportó el torbellino del temporal y volcó sobre un auto.

Mc Donald's de Banfield: 2 de diciembre de 2013. La "M" de Mc Donald's no soportó el torbellino del temporal y volcó sobre un auto.

EL PEOR FINAL EN LOMAS DE ZAMORA

"Cuando iba por la avenida se desató un viento terrible. Veo que se levanta esa marquesina gigante. Todos tratamos de frenar y cayó en el auto que estaba delante de mío que había un señor. Me salvé por cuatro metros. Traté de ponerme a un costado para auxiliar al hombre, vi que estaba bien, y luego me fui porque tenía mucho miedo", relató a La Unión Héctor Ayrala, un vecino que salió ileso de aquel incidente y lo pudo contar.

Lamentablemente, donde sí hubo una tragedia fue del lado Este de Banfield, más precisamente en la esquina de la avenida Alsina y Rincón. En una obra en construcción, se produjo un derrumbe que provocó la muerte de dos obreros que trabajaban allí. Uno de ellos cayó al vacío desde más de 20 metros, mientras que al otro se le cayó encima material de una loza.

El techo de la sede del Club Los Andes en la tormenta del 2013. El temporal arrasó con todo: el tinglado del Club Los Andes, destruido. Un grupo de chicas practicaba vóley en ese momento.

AQUELLOS 10 MINUTOS DE FUERA DEL TEMPORAL

En la edición del martes 3 de diciembre de 2013, el diario La Unión titulaba "Diez minutos de furia", en alusión al desastre que provocó la tormenta en muy poco tiempo. La tapa mostraba las dolorosas postales que había dejado aquella triste jornada, de la que se cumplen ya 11 años.