Alejandra Romero reveló las señales que recibe de Rodrigo Bueno

Alejandra Romero fue la última novia que tuvo Rodrigo Bueno, fallecido hace 26 años. La artista habló en el programa de Moria Casán y dio detalles de cómo vive al día de hoy el duelo por el fallecimiento del cantante cordobés.

“Rodrigo es una ausencia presente en mi vida”, explicó Alejandra Romero, y sumó: “A los pocos años eran tantas las señales que recibía, pero tantas, que le tuve que pedir por favor que parara”.

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“Siempre me aferré al mundo espiritual, sobre todo porque era muy chica”, aclaró en el ciclo de El Trece sobre el momento en el que murió Rodrigo Bueno, el 24 de junio del 2000.

“Se me activaban solos los relojes de láser que tenía, sentía su presencia todo el tiempo. Una noche recuerdo que estaba muy mal, acostada en un sillón llorando, cuando involuntariamente mi brazo se levantó y me puso arriba, como consolándome… era para volverse loca. Ese fue mi límite y le pedí que por favor parara”, reconoció Alejandra Romero.

La revelación de la última novia de Rodrigo Bueno

Alejandra Romero contó que el famoso artista hablaba constantemente de su muerte. “Esto no arrancó cuando se hizo famoso, él siempre fue así, siempre hablaba del tema”, sostuvo.

“A mí me asustaba lo mucho que se refería a su propia muerte. Me angustiaba. Me decía ‘cuando me muera, vos poneme la camiseta de Belgrano’. No me gustaba nada”, señaló.

image Alejandra Romero y Rodrigo Bueno.

Y confesó que pese al éxito de Rodrigo Bueno con las mujeres, ella nunca sintió celos: “A él había que conocerlo. Siempre me dio mi lugar y me hizo sentir bien y segura del amor que nos teníamos. Yo nunca tuve celos de él”.

“Las fans me llamaban a mí y me pedían si Rodrigo podía darles un beso y yo las ayudaba. Tengo una amiga que hasta el día de hoy me agradece porque la ayudé a que Ro le diera un beso”, cerró.