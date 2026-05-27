Mauricio Pellegrino aclara rumores de renuncia en Lanús

El técnico de Lanús , Mauricio Pellegrino , echó por tierra los rumores que en los últimos días señalaron que había presentado la renuncia luego de la eliminación del Torneo Apertura frente a Argentinos Juniors. “Nunca se me pasó por la cabeza”, afirmó el cordobés luego del triunfo ante Mirassol.

El rendimiento futbolístico del equipó decayó luego de un exigente 2025. El propio DT, tras el 2-2 frente a Instituto, en Córdoba, avisó que “esta es una temporada nueva, el equipo de año pasado se terminó”. Corría febrero.

Para 2027. El Puma Goity filmó escenas de "Zambrano" en el estadio de Lanús.

Eliminado. En la altura, Lanús perdió con Liga de Quito y se despidió de la Copa Libertadores

Lanús atravesó un Torneo Apertura con pronunciados altibajos y en la Copa Libertadores no logró el objetivo de clasificar a octavos de final. Le alcanzó, al menos, para meterse en el Repechaje de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, no esquivó el “ruido” externo y afirmó que “en cuanto a las versiones -de renuncia-, nunca se me pasó por la cabeza”.

“Soy un entrenador para los buenos momentos, los difíciles y los más difíciles. En el fútbol estoy acostumbrado un poco a estos vaivenes, propios de este deporte”, agregó convencido el DT campeón de la Copa Sudamericana 2025 y Recopa Sudamericana 2026, sus grandes gestas con el Granate.

Festejo LAnús Lanús se metió en Repechaje de Copa Sudamericana.

Para ponerle punto final a los trascendidos, disparó: “Es algo para preguntárselo a quién lo dijo, más que a mí”.

Copa Sudamericana: espera rival

Lanús ya sabe que, tras el Mundial, tendrá competencia internacional en la Copa Sudamericana. “Estos chicos pusieron la expectativa muy alta. Las victorias con Flamengo (Recopa Sudamericana) elevaron también un poco la ilusión de todos, me incluyo”, sostuvo el entrenador.

También el experimentado entrenador reparó en que “después ocurrieron ciertas cosas. Se fue Rodrigo (Castillo, a Fluminense), enfrentamos un nivel de competición muy alta y hemos estado muy bien en casa, nos ha costado de visitante y ese detalle nos dejó afuera”.

Este jueves se cerrará la fase de grupos de la Copa Sudamericana con los partidos de la zona A entre América de Cali-Macará y Tigre-Alianza Atlético, que determinarán el orden de los 2º clasificados. Los cruces de los equipos de Copa Libertadores se darán por mejor posición y no por sorteo.