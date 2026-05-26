Lanús se despidió de la Copa Libertadores con triunfo ante Mirassol

Lanús cerró con victoria su participación en la Copa Libertadores
Después de quedar sin posibilidades de avanzar a los octavos de final, Lanús se despidió de la Copa Libertadores con un triunfo por 1 a 0 ante Mirassol en la Fortaleza de Guidi y Cabrero y finalizó tercero en su grupo. Gracias a este puesto, disputará el repechaje para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Con un gol de Agustín Medina a los 21 minutos del primer tiempo, el "Granate" sacó rápido la diferencia y después controló sin complicaciones el partido para cerrar su participación en la Libertadores con algo positivo: ganó los tres partidos en condición de local.
De esta manera, con este triunfo, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino finalizó en el Grupo G con 9 victorias, producto de tres victorias, todas de local, y tres derrotas, todas de visitante. Justamente, su performance afuera de la Fortaleza fue la que le impidió terminar dentro de los dos primeros.
Los que finalmente avanzaron de fase fueron Liga de Quito y Mirassol, quienes culminaron primero y segundo respectivamente.
¡Final del partido!
45' (+5) ST. Lanús le ganó por 1 a 0 a Mirassol en la Fortaleza de Guidi y Cabrero por la última fecha de la fase regular y terminó tercero en el Grupo G.
45'ST. Se adicionaron 5 minutos.
Otra chance para Lanús
18' ST. Cuando ataca, Lanús lastima y estuvo cerca de marcar con un centro rasantes desde la izquierda que conectó Salvio, pero contó con una buena respuesta del arquero del conjunto brasilero.
¡Arrancó el segundo tiempo!
0'ST. Lanús y Mirassol disputan los últimos 45 minutos en la Fortaleza de Guidi y Cabrero.
¡Final del primer tiempo!
45' PT. Lanús se va al descanso con una ventaja importante al imponerse por 1 a 0 en su estadio al cabo de los primeros 45 minutos.
Agustín Medina celebra el gol que le da el triunfo a Lanús.
Lanús se perdió el segundo
43' PT. El Granate es más y domina con tranquilidad. Y estuvo cerca del segundo con un cabezazo de Bou que pasó muy cera.
¡GOL DE LANÚS!
21' PT. Tras un tiro de esquina y un despeje de un rival, Medina picó por sorpresa, recibió un pase de Walter Bou y definió cruzado para el 1 a 0.
¡SE ABRIÓ EL ARCO!Después de 398 minutos (más de cuatro partidos) volvió a convertir #Lanús De un córner de Dylan, asistencia de Bou por el segundo palo y definición cruzada de Agustín Medina.El último gol había sido del otro volante central, Cardozo, también por… https://t.co/KZdDwxidiB pic.twitter.com/fR4nj4R6yn— Fortaleza Granate (@fortalezagrana) May 26, 2026
¡Arrancó el partido!
0'PT. Lanús y Mirassol ya juegan por la última fecha del Grupo G de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Formaciones de Lanús y Mirassol
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Mirassol: Alex Muralha; Joao Victor, Lucas Olivera, Willian Machado; Igor Carius, Aldo Filho, Reinaldo; Eduardo y Chico Kim; Antonio Galeano y Everton Galdino. DT: Rafael Guanaes.
Hora: 19. Estadio: La Fortaleza. Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay). TV: Fox Sports y Disney+ Premium.