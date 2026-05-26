Lanús se despidió de la Copa Libertadores con triunfo ante Mirassol

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Lanús cerró con victoria su participación en la Copa Libertadores

Después de quedar sin posibilidades de avanzar a los octavos de final, Lanús se despidió de la Copa Libertadores con un triunfo por 1 a 0 ante Mirassol en la Fortaleza de Guidi y Cabrero y finalizó tercero en su grupo. Gracias a este puesto, disputará el repechaje para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con un gol de Agustín Medina a los 21 minutos del primer tiempo, el "Granate" sacó rápido la diferencia y después controló sin complicaciones el partido para cerrar su participación en la Libertadores con algo positivo: ganó los tres partidos en condición de local.

De esta manera, con este triunfo, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino finalizó en el Grupo G con 9 victorias, producto de tres victorias, todas de local, y tres derrotas, todas de visitante. Justamente, su performance afuera de la Fortaleza fue la que le impidió terminar dentro de los dos primeros.

Los que finalmente avanzaron de fase fueron Liga de Quito y Mirassol, quienes culminaron primero y segundo respectivamente.