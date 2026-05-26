Moria Casán, picante contra el papá de Mauro Icardi: "Un cementerio de ra..."

Moria Casán , en su programa de El Trece , quedó en el centro de la polémica con un polémico comentario sobre el aspecto físico de Juan Carlos Icardi, el papá de Mauro Icardi , luego de ver imágenes del señor cocinando locro junto a Wanda Nara.

“La panza del padre de Icardi. ¡Qué tesoro! Me muero, un cementerio de ravioles”, disparó Moria Casán entre risas y generando una reacción en el estudio. Además, generó revuelo en las redes sociales por el comentario de "La One" sobre un cuerpo ajeno.

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Además, Moria Casán tuvo palabras contra Wanda Nara por el vínculo que mantiene con la familia del futbolista a pesar de la conflictiva separación.

“Me encanta Wanda, que se fue de la Louis Vuitton al locro con la familia… No suelta. No hay manera de que suelte la señora. Está en la casa de los exsuegros”, lanzó Moria Casán.

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Durante la visita a la ciudad de Rosario, Wanda Nara participó de la preparación de una enorme olla popular de locro junto a Juan Carlos Icardi.

Según contó Nazarena Di Serio en el programa de Moria Casán, el papá del delantero del Galatasaray vendió porciones del tradicional plato argentino a 12 mil pesos.