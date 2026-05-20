Así reaccionó Moria Casán al ver que Georgina Barbarossa la sigue en Instagram: "Soy una m..."

La entrega de los Premios Martín Fierro dejó una de las postales más comentadas la velada con el inesperado reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa . Las dos figuras llevaban largos años de distanciamiento y ahora parece que el vínculo entre ambas se va recomponiendo.

Ahora Georgina Barbarossa comenzó a seguir a Moria Casán en Instagram y “La One” compartió un conmovedor posteo recordando su amistad con su colega.

La reacción de Moria Casán ocurrió en vivo durante su programa de El Trece, donde Nazarena Di Serio le preguntó por el inesperado gesto de Georgina Barbarossa. “Ella me empezó a seguir. Gracias, Georgi”, expresó Moria Casán apenas salió el tema al aire en su programa.

Fue entonces cuando Nazarena le consultó entre risas: “¿Vos le devolviste el seguimiento? ¿Lo podemos hacer en vivo?”. Sin problemas, Moria Casán tomó su celular y aceptó hacerlo frente a cámara.

“Esto fue anoche y anoche no usé nada. Ella subió un posteo de cuando hicimos Locas por ellos en el ‘91”, comentó mientras mostraba la publicación. Luego, Moria Casán leyó el mensaje que Georgina publicó luego de reencontrarse con ella en los Martín Fierro 2026.

image Moria Casan y Georgina Barbarossa.

“Esto me lo mandó anoche la Barbarossa: ‘Hoy y ayer, 2026 y 1997. Martín Fierro y Locas x ellos, donde nos hicimos amigas. La vida es un carnaval @moria_laone’”, compartió la diva.

Moria Casán también reaccionó jocosa a la foto vintage que eligió Georgina Barbarossa para el posteo: “¡Qué mal estoy en esa foto! Por favor, sacá esto. Soy una monstrua. Poneme un filtro. No tengo la cara así”.