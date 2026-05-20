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20 de mayo de 2026
Detenido

Dictaron prisión preventiva para el hombre acusado de abusar de la nieta de su pareja en Budge

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías 3 de Lomas de Zamora en una causa iniciada tras la denuncia de una víctima de abuso sexual.

El caso es investigado por la UFI 12 de Lomas de Zamora.

El caso es investigado por la UFI 12 de Lomas de Zamora.

El Juzgado de Garantías 3 de Lomas de Zamora dictó la prisión preventiva para el hombre acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja en Ingeniero Budge, desde los 4 hasta los 11 años, según declaró cuando denunció el caso.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que la resolución fue adoptada por el juez Gustavo Alberto Gaig, por pedido de la UFI 12 especializada en violencia familiar y de género por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por el vínculo y por haberle ocasionado un grave daño en la salud física y mental a la víctima".

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Según el testimonio de la víctima, actualmente de 18 años, los abusos habrían ocurrido mientras permanecía al cuidado de su abuela materna debido a que su madre debía ausentarse por motivos laborales, desde que tenía 4 años. No obstante, lo más grave ocurrió entre los 10 y 11 años.

Además, sostuvo además que el imputado, pareja de su abuela, la amenazaba para evitar que contara lo sucedido. “No hagas ruido, porque si te escuchan, te pego”, habría manifestado el acusado, según consta en la presentación judicial.

Cuando ella intentó contarle lo ocurrido a su abuela, recibió un golpe y una advertencia que la silenció durante años. "No seas mentirosa, vas a arruinar una familia", indica el expediente. Tras eso, dejó de ir a esa casa.

El otro imputado por abuso sexual

Según consta en el expediente judicial, al que tuvo acceso este medio, la denunciante relató que en una de esas ocasiones, su tío estaba presente y no intervino. La joven, que ahora es mayor de edad, recordó que al pedirle ayuda, el hombre le respondió: "No me puedo meter, porque trabajo para él".

El episodio más reciente ocurrió el 11 de diciembre de 2025. El tío habría tomado a la víctima por detrás y le tocó el cuerpo por encima de la ropa. Ella logró resistir y escapar, de acuerdo a su versión ante la Justicia.

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