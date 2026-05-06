Abusó de una nena desde los 10 años y el tío miraba: dos acusados, pero un solo detenido en Lomas de Zamora

El caso de abuso sexual es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.

Un hombre fue detenido días atrás por abuso sexual reiterado de la nieta menor de edad de su pareja en Lomas de Zamora . Sin embargo, la causa se amplía con un segundo imputado que habría tenido un rol clave en los aberrantes hechos descritos por la víctima.

Según consta en el expediente judicial, al que tuvo acceso La Unión , la denunciante relató que en una de esas ocasiones, su tío estaba presente y no intervino. La joven, que ahora es mayor de edad, recordó que al pedirle ayuda, el hombre le respondió: "No me puedo meter, porque trabajo para él".

Grave. Fue falsamente denunciado por abuso sexual y estuvo tres años sin ver a su hija

El episodio más reciente ocurrió el 11 de diciembre de 2025. El tío habría tomado a la víctima por detrás y le tocó el cuerpo por encima de la ropa. Ella logró resistir y escapar, de acuerdo a su versión ante la Justicia .

Según la denuncia, la joven quedaba al cuidado de su abuela materna cuando su madre debía trabajar. En ese contexto, J. G. (pareja de la abuela) ingresaba de noche a su habitación, la reducía y la abusaba, amenazándola para que no hablara.

"No hagas ruido, si te escuchan te pego", le decía el acusado, según consta en la denuncia. Cuando ella intentó contarle lo ocurrido a su abuela, recibió un golpe y una advertencia que la silenció durante años. "No seas mentirosa, vas a arruinar una familia", indica el expediente. Tras eso, dejó de ir a esa casa.

Fiscalías La denuncia por abuso sexual tramita en la UFI 12 de Lomas de Zamora.

La denuncia por abuso sexual

La denunciante contó que era agredida sexualmente por la pareja de su abuela desde los 4 años. No obstante, lo más grave ocurrió entre los 10 y 11 años. La joven quedaba al cuidado de su abuela materna cuando su madre debía trabajar. En ese contexto, J. G. -pareja de la abuela- ingresaba de noche a su habitación, la reducía y la abusaba, amenazándola para que no hablara.

La investigación, supervisada por la UFI 12 especializada en violencia familiar y de género, tiene al principal acusado por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por el vinculo y por haberle ocasionado un grave daño en la salud física y mental a la víctima".

La fiscalía también imputó al tío de la víctima por el delito de "abuso sexual simple". No obstante, omitió pedir la detención, ya que se trata de un delito excarcelable y desestimó riesgo de fuga.