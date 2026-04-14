Condenaron al padre de "Osita" por abuso sexual y le negaron la prisión domiciliaria

Manifestación en apoyo a "Osita" en los Tribunales de Lomas.

El hombre acusado de abuso sexual contra su hija menor de edad, conocida como “Osita” , fue finalmente condenado a 12 años de prisión en los Tribunales de Lomas de Zamora .

Julián Canali , de 36 años, había sido declarado culpable por un jurado popular , en un fallo por mayoría: 11 de los 12 integrantes dieron por probado el hecho. Sólo restaba saber la pena que le correspondía.

A la espera. La desilusión de la familia de "Osita" por la extensión del juicio por abuso sexual

Nueva audiencia. Caso Osita: pidieron 11 años de prisión para el padre de la víctima por abuso sexual

Este martes por la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 de Lomas de Zamora confirmó la condena de Canali a 12 años de prisión , como autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y agravado por resultar el autor progenitor de la víctima”.

La pena fue levemente más alta que la que había pedido la fiscal Marcela Dimundo, quien había solicitado 11 años de prisión. La querella, en tanto, había exigido 18 años de cárcel, mientras que la defensa pidió el mínimo de 8 años.

osita "Osita", el caso de abuso sexual que conmovió a Lomas de Zamora.

El padre de "Osita" no quedará libre

En el fallo, el juez Nicolás Amoroso rechazó el planteo del Dr. Diego Raidán, abogado defensor de Canali, quien había solicitado la excarcelación de Canali hasta que quedara firme la pena o bien la prisión domiciliaria como alternativa a la detención.

De esta manera, el padre de “Osita” deberá cumplir la pena en forma efectiva en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense. Cabe recordar que Canali había afrontado todo el proceso en libertad y quedó detenido hace dos semanas, cuando el jurado popular lo declaró culpable.

La denuncia por abuso sexual que impulsó el caso

FotoJet (9) El apoyo para la menor víctima de abuso sexual.

El hecho, conocido como “caso Osita” para resguardar la identidad de la víctima, se remonta a un episodio ocurrido en Banfield. La nena, hoy de 13 años, denunció los abusos sufridos por su padre cuando tenía 4 años.

El juicio había sido postergado a fines de 2025 tras un planteo de la defensa. Finalmente comenzó el 30 de marzo. La familia de “Osita” exigía una pena ejemplar que ayude a empezar a sanar tantos años de sufrimiento por la lentitud del caso. Por su parte, el padre de la víctima sostuvo que se trataba de una causa armada y que no le permitieron presentar pruebas claves que demostrarían su inocencia.

Tras la condena de Canali a 12 años de prisión, su abogado defensor afirmó que apelarán el fallo ante la Cámara de Casación.