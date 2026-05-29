Quién era la mujer arrollada por el Tren Roca en Lomas de Zamora

La mujer murió arrollada por una formación del Tren Roca en Lomas de Zamora (Imagen ilustrativa).

Una mujer de 46 años murió el pasado miércoles tras ser arrollada por una formación del Tren Roca en Lomas de Zamora. La víctima fue identificada como Julia Susana Piccolo, oriunda de la localidad de Burzaco, quien se habría arrojado a las vías para quitarse la vida.

El tragico hecho ocurrió en el paso a nivel de la calle Boedo, donde personal policial de la Comisaría 1° de Lomas constató que una persona se había arrojado al paso de una formación ferroviaria del ramal Constitución-Alejandro Korn, según informaron fuentes policiales a La Unión.

El tren era conducido por un joven de 31 años, quien quedó a disposición de la Justicia para los tramites de rutina. Tras las primeras pericias en el lugar, la fiscal de turno de la UFI 7 de Lomas dispuso la liberación de la formación ferroviaria y el avance de las diligencias correspondientes.

El episodio generó demoras y conmoción entre los pasajeros que circulaban por la línea Roca durante la jornada del miércoles. Cientos de pasajeros tuvieron que descender en el anden 4 a raíz de la tragedia.

Choque El transito en la zona interrumpido por el siniestro fatal. Pareja arrollada por el Tren Roca El sábado 16 de mayo pasado, una pareja falleció al ser embestida por una formación del Tren Roca en Lomas de Zamora, y quedar atrapada entre la formación con dirección a Alejandro Korn y el anden. En principio, una fuente oficial contó a La Unión que las víctimas “se habrían arrojado” para quitarse la vida. Sin embargo, el relato de un testigo presencial plantea otra hipótesis: la de un accidente mientras intentaban cruzar las vías.

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