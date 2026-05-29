Andrea del Boca le hizo creer a Campanita que tiene 87 años en Gran Hermano

En casa de Gran Hermano Generación Dorada tuvo lugar un episodio desopilante e inesperado protagonizado por Steffy Pereira , también conocida como “Campanita”, en medio de una charla con Andrea del Boca , que terminó siendo viral en las redes sociales.

Steffy Pereira confundió la edad de Andrea del Boca y terminó creyendo que tenía 86 años, en un llamativo momento en el certamen de Telefe . Lejos de molestarse, la actriz decidió seguirle el juego.

Se pudrió todo. Tamara a Gladys en Gran Hermano: "Por tu boca sale caca"

Hasta pronto. Lola fue expulsada de Gran Hermano y lo sancionaron a Manuel

Todo comenzó en el living de la casa Andrea del Boca hizo un comentario. "No tomando sol y no poniéndome...", dijo. A lo que Campanita respondió con admiración: "Es hermosa". La actriz, con humor, lanzó: "Para los 87 años que tengo".

La reacción fue inmediata: "¿Qué? ¿No tenés 87 años? Mentira", exclamó Steffy Pereira, mientras Manuel Ibero se sumaba: "¿No eran 86?". Andrea del Boca redobló la chanza: "Tenés razón, cumplo 87". La joven brasileña-paraguaya no podía creerlo y le dijo: "Mamá, no tenés 87 años". Andrea del Boca continuó: "Es genética".

Cómo siguió la delirante charla en Gran Hermano

En medio de la charla, Manuel Ibero agregó lo suyo. "Tenés que pasar la receta", dijo, y ella retrucó: "No, porque es de los indígenas". La conversación siguió con la actriz preguntándole a Manuel Ibero: "¿Vos sos indígena?", a lo que él respondió que no.

Manuel Ibero le preguntó a Steffy Pereira si sabía la edad real de Andrea del Boca y ella confesó: "No sabía". Emanuel Di Gioia sumó: "Qué bien que lleva la edad, ¿no?". Steffy Pereira, todavía sorprendida, comentó: "Sí, creí que máximo 60 años. Máximo".

image Andrea del Boca, en Gran Hermano.

Y Manuel Ibero siguió: "Parece de 50". Andrea del Boca, con su chispa habitual, siguió con la broma: "Era el máximo de Gran Hermano, de edad. Viste que tenés un límite. Es Generación Dorada, por eso ampliaron el número. Para demostrar que se puede. Gente de tercera edad".

La charla terminó con Steffy Pereira asegurando: "No parecés una abuelita". Y agregó: "De verdad, yo digo en el mal sentido, ¿sabes por qué? Porque mi abuela tenía 79 años. Y ella no... Andrea no parecés".