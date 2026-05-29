Quiénes consiguieron bajar de la placa en Gran Hermano

Cuatro salvados en Gran Hermano.

En una noche de enorme tensión en Gran Hermano Generación Dorada varios participantes lograron salir de la placa del certamen de Telefe y se reconfiguró por completo el escenario de votación de cara a la Gala de Eliminación del próximo lunes.

Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Manuel Ibero y Yesica "Yipio" Pintos bajaron de la placa positiva de Gran Hermano tras la decisión del público, en una gala que dejó a seis participantes en placa negativa.

Embed La placa negativa quedó conformada por seis jugadores que deberán enfrentarse a la votación final del público. Quedaron en la cuerda floja Tamara Paganini, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Brian Sarmiento, La Bomba Tucumana y Leandro Nigro.

Los anuncios de Santiago del Moro en Gran Hermano Santiago del Moro fue anunciando uno a uno, y en orden de más a menos votados, a los jugadores que continuaban en el juego. La primera en salir fue Cinzia Francischiello, la más votada por la gente en esta instancia positiva.

Luego le tocó el turno a Andrea Del Boca, que atravesó horas difíciles dentro de la casa por el conflicto con Tati Luna. Al bajar de placa, la actriz expresó: "Gracias por desenmascarar a la gente que es o no de una manera". image La placa de Gran Hermano. Mientras que el tercer jugador en salir de la placa fue Manuel Ibero, en medio de una semana movida por su vínculo con Lola Tomaszeuskiy la posterior expulsión de la participante. Su situación había quedado en el centro de la escena dentro del juego. En último lugar bajó Yipio, quien volvió mediante el repechaje al reality tras el problema de salud de su madre.

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