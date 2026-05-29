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29 de mayo de 2026
Está bien.

Encontraron en Haedo a Gonzalo Daniel Roa, el vecino de Fiorito que estaba desaparecido

El joven, paciente oncológico, había sido visto por última vez en Budge. Su familia confirmó que fue hallado desorientado y que necesitaba su medicación diaria.

Gonzalo Roa está desaparecido desde el sábado 16 de mayo.

Gonzalo Roa está desaparecido desde el sábado 16 de mayo.

La noticia fue confirmada por Maia, su hermana, quien explicó a La Unión que el hombre de 30 años fue encontrado estado de vulnerabilidad. “Lo encontraron los policías de Haedo. Estaba perdido y necesitaba su medicación”, señaló.

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Encontraron al joven que había desaparecido tras un viaje a Fiorito

La desaparición de Gonzalo había generado una fuerte preocupación entre familiares y allegados debido a su delicado estado de salud. Roa es paciente oncológico y había sido operado hace apenas un mes de cáncer de tiroides.

Según había contado su hermana en diálogo con este medio, Gonzalo debía tomar diez pastillas diarias, entre ellas suplementos de calcio fundamentales para su organismo. “Sin calcio su cuerpo se puede caer en cualquier lado, puede morir”, había advertido Maia durante la búsqueda.

La desaparición del vecino de Fiorito

De acuerdo al relato familiar, Gonzalo tomó un colectivo de la línea 28 en la calle Baradero con destino a Puente La Noria, donde debía combinar con un interno de la línea 21 rumbo a Boulogne. Sin embargo, nunca llegó a realizar ese segundo viaje.

“Subió en Baradero al 28 y tenía que bajar en La Noria para tomar el 21. Pero de La Noria se fue para Ingeniero Budge y es la última vez que lo vieron”, había explicado su hermana.

La última imagen que se tenía de él correspondía a la noche del sábado, cerca de las 22, en la zona de Montiel y Recondo, en Ingeniero Budge. En ese momento vestía una campera negra Nike, pantalón negro y zapatillas blancas.

La investigación había quedado a cargo de la UFI 4 de Lomas de Zamora, mientras familiares y vecinos difundían intensamente su búsqueda en redes sociales y medios locales.

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