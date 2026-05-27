Buscan a un vecino de Fiorito que es paciente oncológico y está desaparecido desde el sábado

Gonzalo Roa está desaparecido desde el sábado 16 de mayo.

Gonzalo Daniel Roa, de 30 años, es un vecino de Villa Fiorito que está desaparecido desde el sábado 16 de mayo pasado y su familia está desesperada por la falta de información sobre su paradero desde entonces.

En diálogo con La Unión, Maia, su hermana, contó que el joven es paciente oncológico y que fue operado hace un mes de cáncer de tiroides. “Toma 10 pastillas por día. Una de esas es la pastilla del calcio porque sin calcio su cuerpo se puede caer en cualquier lado, puede morir”, advirtió sobre el riesgo que corre.

Según explicó a este medio, Gonzalo tomó un colectivo de la línea 28 en la calle Baradero y debía bajar en Puente La Noria para luego abordar un interno de la línea 21 rumbo a Boulogne. Sin embargo, nunca llegó a realizar ese segundo viaje.

“Subió en Baradero al 28 y tenía que bajar en La Noria para tomar el 21. Pero de La Noria se fue para Ingeniero Budge y es la última vez que lo vieron”, contó su hermana.

Desaparecido Así estaba vestido el vecino de Fiorito cuando desapareció. La última vez que fue visto fue cerca de las 22 horas de ese sábado, en la zona de Montiel y Recondo, enBudge. Vestía campera negra Nike, pantalón negro y zapatillas blancas. Desaparecido en Fiorito La investigación quedó en manos de la UFI 4 de Lomas de Zamora. Quien tenga información puede comunicarse al 911 o directamente con Maia al 11-6505-0761.

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