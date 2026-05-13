Chocó a un joven en moto en Budge y se fugó: la víctima tiene varias fracturas y está internada

El choque ocurrió el 9 de mayo pasado en Ingeniero Budge.

Un motociclista fue embestido el sábado 9 de mayo pasado por la mañana en Ingeniero Budge , y está internado con varias fracturas por el violento choque, mientras su familia busca los videos de las cámaras de seguridad para encontrar al acusado.

El automovilista escapó del lugar sin asistir a la víctima, que quedó tendida en el asfalto y ahora tiene desplazamiento de pelvis y cadera.

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El hecho ocurrió el sábado 9 de mayo alrededor de las 6:50 de la mañana, en la esquina de las calles Virgen de Itatí y Cosquín, cuando Lucas Argañaraz fue atropellado por un vehículo que, tras el impacto, se dio a la fuga.

Según denunciaron sus familiares y allegados, actualmente, el joven permanece internado con desplazamiento de pelvis y graves heridas producto del accidente.

FotoJet (14) La víctima del choque en Ingeniero Budge está internada.

Piden testigos del choque

Ante esta situación, la familia solicita la colaboración de vecinos, comerciantes o cualquier persona que haya presenciado el hecho o cuente con cámaras de seguridad que puedan haber registrado el momento del accidente o el recorrido del vehículo involucrado.

Quienes puedan aportar información, imágenes o videos pueden comunicarse al número 11-6281-4874. Toda ayuda será de utilidad para avanzar en la identificación del prófugo.