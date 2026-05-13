La desopilante reacción de Nicolás Tagliafico cuando consiguió su propia figurita

Nicolás Tagliafico desubrió su figurita y casi rompe todo.

La fiebre mundialista ya empezó y uno de los rituales en la previa es el álbum de figuritas. Lo disfrutan grandes y chicos, y hasta los propios futbolistas. Entre ellos está Nicolás Tagliafico, que protagonizó un momento que rápidamente se viralizó cuando abrió un paquete de las figuritas oficiales del Mundial.

En una transmisión de Twitch, y acompañado por su novia Caro Calvagni, el defensor de la Selección Argentina agarró un paquete y lo abrió delante de su comunidad. Fue descubriendo una por una y en un momento, para sorpresa de todos, apareció una especial: la del propio Tagliafico.

Al verse representado en la figurita, el exlateral de Banfield y su novia estallaron en un grito de emoción que traspasó la pantalla y que dejó una secuencia que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La euforia fue tal que, en medio de los saltos y festejos, la cámara que grababa el react cayó al suelo producto de un golpe involuntario en la mesa, provocando la risa de los protagonistas. "¿Se rompió?", preguntó un poco preocupada Carolina, pero la respuesta Tagliafico, que rápidamente contestó con un "no" rotundo, la dejó tranquila y ambos continuaron con el festejo por el hallazgo.

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Por la reacción de Nicolás Tagliafico luego de que le tocara su propia figurita en el álbum del mundial. pic.twitter.com/oxNIEKt0Zj — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) May 13, 2026 La reacción de Nicolás Tagliafico ( cuenta X "Un poco de tendencia") Nicolás Tagliafico, en la prelista de la Selección Argentina El defensor, campeón del mundo en Qatar 2022, es uno de los 55 futbolistas que aparecen en la prelista que entregó el lunes Lionel Scaloni y de no mediar complicaciones de último momento, será uno de los 26 elegidos que dirán presente en la Copa del Mundo que se realizará en los Estados Unidos, México y Canadá, donde la “Albiceleste” buscará el bicampeonato.

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