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13 de mayo de 2026
En las redes.

La desopilante reacción de Nicolás Tagliafico cuando consiguió su propia figurita

El defensor de la Selección Argentina abrió una paquete de figuritas del Mundial durante una transmisión de Twitch y protagonizó un momento único cuando se vio.

Nicolás Tagliafico desubrió su figurita y casi rompe todo.

Nicolás Tagliafico desubrió su figurita y casi rompe todo.

En una transmisión de Twitch, y acompañado por su novia Caro Calvagni, el defensor de la Selección Argentina agarró un paquete y lo abrió delante de su comunidad. Fue descubriendo una por una y en un momento, para sorpresa de todos, apareció una especial: la del propio Tagliafico.

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Al verse representado en la figurita, el exlateral de Banfield y su novia estallaron en un grito de emoción que traspasó la pantalla y que dejó una secuencia que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La euforia fue tal que, en medio de los saltos y festejos, la cámara que grababa el react cayó al suelo producto de un golpe involuntario en la mesa, provocando la risa de los protagonistas. "¿Se rompió?", preguntó un poco preocupada Carolina, pero la respuesta Tagliafico, que rápidamente contestó con un "no" rotundo, la dejó tranquila y ambos continuaron con el festejo por el hallazgo.

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Nicolás Tagliafico, en la prelista de la Selección Argentina

El defensor, campeón del mundo en Qatar 2022, es uno de los 55 futbolistas que aparecen en la prelista que entregó el lunes Lionel Scaloni y de no mediar complicaciones de último momento, será uno de los 26 elegidos que dirán presente en la Copa del Mundo que se realizará en los Estados Unidos, México y Canadá, donde la “Albiceleste” buscará el bicampeonato.

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