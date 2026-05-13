Jorge Vivaldo, DT de Brown de Adrogué: "Estamos ahí, merodeando"

Brown de Adrogué está en un proceso de querer dejar de mirar la parte de debajo de la tabla de la Primera B y enfocarse de lleno en la pelea de arriba. Con la llegada de Jorge Vivaldo el equipo fue dando pasitos adelante, todavía no termina de asentarse, pero hay optimismo. “Los resultados nos van acompañando”, afirmó el entrenador.

El Tricolor empató en Adrogué contra Sportivo Italiano 0-0, uno de los equipos de vanguardia, que se ubica 3º, a cinco puntos de los líderes Arsenal de Sarandí y Villa Dálmine , en un torneo que no dará tregua hasta el final.

“Hicimos un buen partido. En líneas generales me parece que seguimos creciendo, me gustó la solidez del equipo y el segundo tiempo fue la mejor versión nuestra. Contento por el esfuerzo que están haciendo, hoy tiene otro ánimo, otra presencia, los resultados nos van acompañando y es el segundo partido que terminamos con el arco en cero”, afirmó el “Flaco” Vivaldo.

Tomar un plantel con el campeonato en marcha es una prueba de fuego. Y el DT asumió ese compromiso. Brown de Adrogué arrancó la 13 fecha en zona de descenso , pero a partir del triunfo ante Villa San Carlos despegó.

Capitanes Brown de Adrogue vs. Italiano El equipo de Jorge Vivaldo igualó con Sportivo Italiano.

“Es un proceso de trabajo, es mérito de los jugadores, porque los chicos tuvieron un cambio anímico. Cuando venís de una mala racha pasa eso, es normal. Había que lograr que ellos vuelvan a creer y después del mazazo que nos comimos con Villa Dálmine el equipo empezó a cambiar y gracias a Dios empezamos a encontrar una identidad”, reflexionó el oriundo de Luján en diálogo con Cadena Tricolor.

El exTalleres de Escalada agregó que “esta categoría es muy pareja, el otro día jugamos un clásico intenso, difícil, competimos, lo buscamos, sufrimos un momento, lo pudimos haber ganado en la última. “Estamos ahí, merodeando”.

Lo que hay que mejorar y Camioneros

Con mejorías, pero con temas a resolver. Jorge Vivaldo reconoció que “no pudimos convertir en los últimos dos partidos, pero generamos algunas situaciones. Tenemos que mejorar la parte final, los centros a veces apurados, ocupar mejor el área, pero también hay méritos de los rivales”.

Se viene Camioneros, en Esteban Echeverría. Y el técnico fue sincero en cuanto al rival que enfrentarán. “No es una excusa, no miro a los rivales hasta la semana que jugamos. Yo me enfoco en lo que viene. No he visto muchos partidos de Camioneros, sinceramente. Sí lo conozco a Axel Clazón -el DT-, hemos sido compañeros y lo he dirigido. Es un equipo que ascendió y hace las cosas bien, en una cancha grande, que está muy linda, que se puede jugar, entonces vamos a preparar el partido en base a eso”.