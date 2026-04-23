Brown de Adrogué arrancará la fecha en zona de descenso

Brown no tuvo un buen comienzo de temporada y está en zona de descenso.

Brown de Adrogué arrancará la 13º fecha del Torneo de Primera B en zona de descenso. El Tricolor ya tuvo un cambio de entrenador, pero son más los golpes que las alegrías en el comienzo de la temporada. Por eso, el partido de este sábado con Villa San Carlos será determinante para el equipo de Jorge Vivaldo.

Alivio. Brown de Adrogué tenía la llave del triunfo en el banco

Fiel creyente. Jorge Vivaldo apuesta a la fe para la levantada de Brown de Adrogué

El descenso de 2024 de la Primera Nacional a la Primera B pegó puertas adentro. La temporada pasada completa al mando de Fabián Lisa fue una especie de “derecho de piso”, se alternaron buenas y malas, pero el objetivo de clasificar al Torneo Reducido no se cumplió. Y el entrenador se marchó.

Luego de las elecciones donde triunfó el oficialismo con Agustín Galeota a la presidencia, se anunció la llegada de Pablo Nieva al mando de plantel. Duró un suspiro: Presentó la renuncia luego del 0-4 frente a Arsenal en el estadio Lorenzo Arandilla . Su paso dejó un triunfo, tres empates y dos derrotas.

Segundo ciclo de Jorge Vivaldo

El traumático 2024 arrancó con el histórico Pablo Vico. Su salida causó conmoción después de 15 años ininterrumpidos en el club, con dos ascensos. La dirigencia no dio en la tecla, lo reemplazó Juan Ignacio Brown, que se fue tras nueve fechas sin haber conseguidos triunfos. Y ahí fueron por Jorge Vivaldo.

El “Flaco” hizo lo que pudo. Llegó a un desempate con Atlético de Rafaela, que mandó a Brown de Adrogué al descenso. Y cuando se habían puesto de acuerdo para seguir, priorizó una oferta del Club Deportivo Los Chankas, de Perú.

Saludo Tricolor Brown de Adrogué necesita volver al triunfo.

Volvió para dirigir a Talleres de Escalada, donde tampoco pudo evitar el descenso en 2025. También dejó el club con conversaciones avanzadas y su destino fue Arabia Saudita, donde dirigió al Al-Bukiryah F.C.

Rescatar a Brown de Adrogué

Con cinco partidos, no se vieron los resultados con Jorge Vivaldo: un triunfo, un empate y tres derrotas. Otra vez goleado en casa (1-4 con Villa Dálmine).

Los 10 puntos ponen al Tricolor en el 21º puesto, solo superando a Atlético Ituzaingó (cuatro). Con las mismas unidades que Brown de Adrogué están UAI Urquiza y Argentino de Quilmes.

Después se posiciona un grupito muy apretado: con 11 aparecen Defensores Unidos de Zárate y Sportivo Dock Sud; con 12 están Flandria, Deportivo Laferrere, Comunicaciones y Villa San Carlos; con 13 Deportivo Armenio. Los dos últimos de la tabla general descienden a Primera C.

Este presente necesita de un golpe de efecto rápido. El primer paso será volver a sumar de a tres contra Villa San Carlos para llegar con el ánimo renovado al clásico con San Martín de Burzaco, a jugarse en el estadio Francisco Boga.