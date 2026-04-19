Brown de Adrogué cayó ante Liniers y quedó cerca de la zona de descenso

Brown de Adrogué agiganta su crisis.

Brown de Adrogué volvió a perder y la crisis se acentúa. El Tricolor cayó por 1 a 0 con Liniers como visitante en un encuentro válido por la fecha número 12 del torneo de la Primera B. Con este resultado, el conjunto de Adrogué acumula su quinta derrota en el campeonato.

El equipo dirigido por Jorge Vivaldo otra vez volvió a ser superado y a los 22 minutos sufrió la caída de su valla con el tanto de Santiago Formichelli. El Tricolor no tuvo reacción, en el segundo tiempo tuvo algunas chances para empatarlo pero estuvo impreciso en la definición. Tuvo un zurdazo de Brian Guerrero Ruiz que se fue cerca del ángulo superior izquierdo defendido por Cristopher De Felice y también otra oportunidad en la cual falló en la definición Bruno Baez.

Por su parte, Liniers convirtió el gol en el primer tiempo y después pudo ampliar la ventaja si no fuera por la buena tarea de Sebastián Giovinni. El conjunto de San Justo con Ignacio Salaberry y Matias Linas en ataque estuvo cerca de vulnerar el arco de Brown por segunda vez, pero el uno del elenco de Adrogué fue el responsable de que el encuentro sólo termine por 1 a 0.

De esta manera, Brown de Adrogué se sigue complicando en la Primera B. Con esta nueva derrota, el Tricolor se ubica antepenúltimo con 10 puntos, producto de 2 triunfos, 4 empates y 5 derrotas, mientras que Dock Sud e Ituzaingo son los únicos equipos que supera Brown en la tabla. Cabe señalar, que los dos últimos descenderán a la Primera C al término de la temporada con lo cual el equipo de Jorge Vivaldo sigue comprometido con la permanencia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brown de Adrogué (@cabrown_adrogue) Síntesis de Liniers ante Brown de Adrogué Liniers (1): Cristopher De Felice; Rodrigo Di Motta, Santiago Formichelli, Leandro Lugarzo, Enzo Pereyra; Santiago Palacio, Juan Roth, Gustavo Fernández, Mateo Gridel; Ignacio Salaberry, Matías Linas. DT: Marcos Flores. Brown de Adrogué (0): Sebastián Giovinni; Lucas Césare, Carlos Aguirre, Lucas Irusta, Brian Guerrero Ruiz; Tomas Patrizio, Elías Robles, Matías Sproat, Octavio Padovani; Agustín González, Bruno Baez. DT: Jorge Vivaldo. Gol: 22 min. Santiago Formichelli (LIN) Árbitro: Maximiliano López Monti Estadio: Liniers TV: LPF Play

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