Condenaron a los jefes de la red de abogados caranchos que operaba en Lomas de Zamora

Condenaron a cinco años de prisión a los jefes de la red de abogados caranchos que operó durante varios años en Lomas de Zamora y Almirante Brown . Se dedicaban a estafar a compañías de seguros.

Los imputados fueron Walter Damián Lobo y Jorge Luis Messina , señalados como los líderes de la asociación ilícita que cometía estafas mediante falsos reclamos. Eran los únicos dos integrantes que no habían sido condenados, ya que no aceptaron un juicio abreviado. Eligieron un debate oral.

SENTENCIA Condenaron a una red de abogados "caranchos" que operaba en Lomas y Banfield

Ambos imputados se sentaron en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 8 de Lomas de Zamora. Los jueces Alejandro Sgarlata, Ignacio Etchepare y Lucía Copertino dieron por probados los delitos y resolvieron declararlos culpables de “asociación ilícita en calidad de jefe” .

La pena de ambos terminó siendo más alta que la de los otros imputados. Lobo recibió cinco años y ocho meses de prisión, más la inhabilitación para ejercer como abogado durante el mismo período. Por su parte, Messina fue sentenciado a cinco años y diez meses de cárcel, con la misma inhabilitación.

A Messina le sumaron tres hechos de defraudación en grado de tentativa. Además, se comprobó que había ejercido 15 años como Policía: la fiscalía sostuvo que esa experiencia policial fue clave para la operatoria de la banda.

Cómo operaba la red de abogados caranchos

abogados caranchos Elementos incautados durante los allanamientos a los imputados.

La causa investigó a una organización que actuaba en Lomas, Banfield, Adrogué y otras localidades aledañas. Estaba integrada por abogados, punteros y otras personas que se hacían pasar por víctimas o testigos, para montar accidentes de tránsito falsos.

Posteriormente, avanzaban con demandas fraudulentas que tenían el propósito de conseguir indemnizaciones de compañías aseguradoras de gran renombre. Para ello, presentaban certificados médicos falsos y reclutaban testigos. Según la investigación, la red operó entre 2015 y 2023.

En agosto del año pasado, una gran cantidad de imputados (todos menos los dos jefes) fueron llevados a juicio y condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora. Todos ellos apelaron la sentencia, pero el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires terminó ratificando las penas de tres años de prisión.