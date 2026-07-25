Lali Espósito se estrena su nueva película en el Festival de Toronto

“Glaxo”, de Benjamín Naishtat y protagonizada por Lali Espósito, y “I Play Rocky”, sobre el rodaje de la película de Sylvester Stallone , se estrenarán en el próximo Festival de Toronto, que proyectará en sesiones especiales la película “Amarga Navidad”, de Pedro Almodóvar y con Leonardo Sbaraglia.

El festival de cine anunció sus sesiones de gala y sus proyecciones especiales, que incluirá también un documental sobre el piloto canadiense de Fórmula 1 Gilles Villeneuve, fallecido en 1982 en un accidente en las jornadas de clasificación para el Gran premio de Bélgica , en el circuito de Zolder.

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La película “Villeneuve: The Rise of a Legend”, dirigido por Yan Lanouette Turgeon, será proyectado en la gala de clausura de un festival que se desarrollará del 10 al 20 de septiembre.

En el apartado de presentaciones especiales, como estreno mundial, se verá “Glaxo”, protagonizada por Lali Espósito, Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto, que adapta la novela homónima de Hernán Ronsino.

El director de la película con Lali Espósito.

Uno de los platos fuertes del festival será el estreno de “I Play Rocky”, de Peter Farrelly, sobre el rodaje de la película que lanzó a la fama a Sylvester Stallone.

Otros de los estrenos mundiales en Toronto serán los nuevos proyectos detrás de la cámara de dos actrices: “Evil Genius”, de Courtney Cox, y “Girl Group”, de Rebel Wilson, que también lo protagoniza.

También 'Misty Green', del cómico Chris Rock, o 'Up Against It', un filme dirigido por Trudie Styler (esposa del cantante Sting) y protagonizado por Antonio Banderas.