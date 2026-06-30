El alocado festejo de Lali González tras el triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026

La actriz Lali González celebró alocadamente cuando la Selección de Paraguay eliminó a Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 y compartió su festejo en las redes sociales. El partido terminó empatado 1-1 y se definió en una emocionante tanda de penales.

Radicada en Argentina desde 2021, la actriz vivió el partido en familia y registró el momento exacto en que Paraguay selló su pase a octavos en una definición por penales que quedará en la historia.

En las imágenes que subió a sus redes, Lali González aparece con la camiseta de Paraguay y un sombrero a rayas rojas y blancas, gritando y saltando junto a sus seres queridos.

“¡No me importa nada más!”, escribió la actriz, que se hizo conocida en la Argentina por su papel en la serie “La 1-5/18”, de El Trece, y su paso por la pista de Bailando 2023.

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El histórico logro de Paraguay

La selección de Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas en el Mundial 2026 y eliminó por penales a Alemania, tras igualar 1-1 en los 120 minutos, para meterse en los octavos de final.

El gol de Paraguay lo hizo el mediocampista ofensivo Julio Enciso a los 42 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Kai Havertz había igualado a los 10 del complemento del encuentro que se llevó a cabo en el Gillette Stadium de Boston. El gran héroe para los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro fue el arquero Orlando Gill, quien tapó dos penales.

El triunfo de Paraguay se vivió con máxima tensión. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro enfrentó a una Alemania que dominó la pelota durante los 120 minutos: en el primer tiempo, los europeos llegaron al 79% de posesión y sumaron 305 pases, contra solo 54 de la Albirroja.