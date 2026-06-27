Quién es Celeste Rey, la pareja de Nicolás Otamendi que mantiene un perfil bajo

Celeste Rey es la esposa de Nicolás Otamendi, uno de los futbolistas históricos y más queridos de la Selección Argentina. El defensor, que tras el Mundial 2026 se sumará a River Plate , tiene una relación de bajo perfil mediático con su pareja.

El romance entre Celeste Rey y Nicolás Otamendi tiene una hiStoria previa. Se conocieron durante la adolescencia en Buenos Aires, donde forjaron una linda amistad. De todos modos, los caminos de la vida los separaron por un tiempo hasta que se dio el reencuentro definitivo en Europa.

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Corría 2015, en Inglaterra, cuando volvieron a cruzar sus vidas mientras el futbolista jugaba para el Manchester City . El flechazo entre ambos fue inmediato y desde ese entonces no se separaron más.

A pesar del bajo perfil, en 2017 fueron fotografiados por los paparazzis saliendo de un restaurante. Esa situación llevó al jugador a dar a conocer públicamente su relación.

Son padre de Mía y Valentín. El Mundial de Rusia 2018 fue el primero que vivieron todos juntos en la cancha. También siguieron juntos en familia cuando él pasó al Benfica de Portugal y en breve volverán a la Argentina.

A diferencia de muchas novias y esposas de futbolistas de la Selección Argentina, Celeste Rey opta por mantener sus cuentas privadas en las redes sociales.

image Otamendi, en familia.

Nicolás Otamendi y un escándalo mediático

Nicolás Otamendi quedó en el centro de la escena mediática luego de nacimiento de su primera hija Morena, que hoy ya tiene 18 años.

Morena nació fruto de una relación anterior con Yanina Varela. El vínculo legal entre ambos requirió una prueba de ADN y en el pasado fue foco de cobertura mediática debido a disputas legales por la cuota alimentaria y medidas de restricción.