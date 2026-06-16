miércoles 17 de junio de 2026
Escribinos
16 de junio de 2026
Dos arañas.

El mensaje Tom Holland a Julián Álvarez: "Serías un gran Spider-Man"

El actor Tom Holland, protagonista de Spider-Man le mandó un mensaje a Julián Álvarez. El jugador de la Selección Argentina le respondió con buena onda.

Tom Holland y Julián Álvarez.&nbsp;

Tom Holland y Julián Álvarez. 

Las declaraciones virales se dieron en el marco de la función de prensa de "Spider-Man: Un nuevo día", la cuarta entrega de la película de Disney, en Madrid.

Lee además
Julián Álvarez, con su mujer y su hijo Amadeo. 
Celeste y blanco.

El detalle argentino de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Camila Morrone admira a Lionel Messi. 
¿Qué onda?

Quién es la ex de Leonardo DiCaprio que quiere conocer a Lionel Messi
Embed - Tom Holland envía un mensaje a Julián Álvarez en la alfombra roja de Spider-Man en Madrid

Una periodista española le preguntó al actor qué futbolista sería un buen superhéroe; ante la duda, le mencionó al futbolista de la Selección argentina. Para sorpresa de todos, Tom Holland no solo conocía a Julián Álvarez, sino que también confesó "que lo tiene en su equipo Fantasy".

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, lanzó el actor al medio DAZN antes del debut en el Mundial 2026.

La respuesta de Julián Álvarez

El jugador del Atlético de Madrid, a quien apodan "la Araña", no dudó en responder a las declaraciones del actor con un amistoso mensaje en sus redes sociales: "Te guardamos una camiseta N°9 para ti".

image

Los hermanos y amigos de Julián Álvarez lo apodaron la “Araña” mucho tiempo antes de su debut en primera. El sobrenombre llegó cuando tenía apenas 3 o 4 años y surgió de manera espontánea al ver la destreza que tenía a la hora de enfrentarse a un balón.

Al ser un niño tan pequeño, y también rápido, parecía que tenía varias piernas o que se movía por todos lados, volviendo un reto difícil quitarle la pelota; el apodo se afianzó con su famosa celebración de gol imitando a al superhéroe.

Temas
Seguí leyendo

El detalle argentino de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Quién es la ex de Leonardo DiCaprio que quiere conocer a Lionel Messi

Así nació el romance de Leandro Paredes y Camila Galante

La insólita estafa que sufrió Pampita con las figuritas del Mundial 2026

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
la insolita estafa que sufrio pampita con las figuritas del mundial 2026
¡Ups!

La insólita estafa que sufrió Pampita con las figuritas del Mundial 2026

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lionel Messi, otra vez figura en la Selección Argentina.
Declaraciones.

El partido soñado de Lionel Messi: llegó al récord de Klose y anotó su primer hat-trick en Mundiales