El mensaje Tom Holland a Julián Álvarez: "Serías un gran Spider-Man"

El actor británico Tom Holland, conocido por interpretar al último Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, sorprendió a todos al mencionar al futbolista de la Selección Argentina Julián Álvarez como un buen candidato para interpretar al popular superhéroe adolescente.

Las declaraciones virales se dieron en el marco de la función de prensa de "Spider-Man: Un nuevo día", la cuarta entrega de la película de Disney, en Madrid.

Celeste y blanco. El detalle argentino de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Embed - Tom Holland envía un mensaje a Julián Álvarez en la alfombra roja de Spider-Man en Madrid

Una periodista española le preguntó al actor qué futbolista sería un buen superhéroe; ante la duda, le mencionó al futbolista de la Selección argentina. Para sorpresa de todos, Tom Holland no solo conocía a Julián Álvarez, sino que también confesó "que lo tiene en su equipo Fantasy".

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, lanzó el actor al medio DAZN antes del debut en el Mundial 2026.

La respuesta de Julián Álvarez

El jugador del Atlético de Madrid, a quien apodan "la Araña", no dudó en responder a las declaraciones del actor con un amistoso mensaje en sus redes sociales: "Te guardamos una camiseta N°9 para ti".

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Los hermanos y amigos de Julián Álvarez lo apodaron la “Araña” mucho tiempo antes de su debut en primera. El sobrenombre llegó cuando tenía apenas 3 o 4 años y surgió de manera espontánea al ver la destreza que tenía a la hora de enfrentarse a un balón.

Al ser un niño tan pequeño, y también rápido, parecía que tenía varias piernas o que se movía por todos lados, volviendo un reto difícil quitarle la pelota; el apodo se afianzó con su famosa celebración de gol imitando a al superhéroe.