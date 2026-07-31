Luz Tito y Santiago Algorta, de Gran Hermano 2025, blanquearon su romance

Luz Tito y Santiago Algorta anunciaron que están viviendo un romance, a un año del cierre de Gran Hermano 2025 que los tuvo como finalistas de reality de Telefe. Esta confirmación de la pareja llega luego de un tendal de rumores.

El uruguayo se terminó convirtiendo en el ganador de su edición, mientras que la jujeña quedó en tercer lugar. Durante el certamen ella estaba en pareja con un joven español, que incluso ingresó a la casa. Las versiones comenzaron hace un par de semanas cuando la joven confirmó su separación definitiva con el español.

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Santiago Algorta y Luz Tito dieron una entrevista en El Ejército de LAM, en Bondi Live, donde dieron detalles de cómo es su relación actualmente.

"Nos estamos disfrutando un montón", dijo ella y Pepe Ochoa aseguró: "Yo no los voy a mandar al frente, no voy a decir que están enamorados".A lo que Tato Algorta reconoció: "Ya me mandaste al frente diciendo que estoy enamorado".

"No es que oficializamos, estamos compartiendo mucho tiempo, Luz está soltera ahora, estamos felices, bien, contentos", dijo él. "Yo estoy chocha, estamos dejando fluir un vínculo que nació dentro de la casa", agregó Luz Tito.

El romance que se veía venir desde Gran Hermano

Mientras que en otra entrevista, Santiago del Moro confesó respecto a lo que se veía desde afuera del juego: "Todos estábamos seguros de que se gustaban, Tato estaba muerto de amor, pero vos respetabas a tu pareja, pero ahora se alinearon los planetas".

En ese momento, el ganador de Gran Hermano 2025 aprovechó para aclarar: "No es que oficializamos, estamos compartiendo mucho tiempo, Luz está soltera ahora, estamos felices, bien, contentos". "Yo estoy chocha, estamos dejando fluir un vínculo que nació dentro de la casa", agregó Tito Luz.