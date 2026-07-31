Así fue la terrible caída que dejó afuera de Gran Hermano a Cinzia Francischiello

Cinzia Francischiello se había transformado una de las más importantes protagonistas de esta temporada de Gran Hermano Generación Dorada . Sin embargo, se confirmó que la participante quedó fuera de reality de Telefe luego sufrir una caída dentro de la casa.

Desde la producción de Gran Hermano y de Telefe emitieron un comunicado sobre lo ocurrido con la novia del ex Banfield Dylan Gissi.

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“Comunicado oficial: en la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”, dijeron desde la producción del reality.

El episodio ocurrió mientras Cinzia Francischiello se encontraba en su habitación junto a dos de sus compañeras. En medio de un momento de distensión, la joven comenzó a correr y, al perder el equilibrio, cayó hacia atrás e impactó violentamente contra una de las camas.

Está cortada la transmisión porque Cinzia se cayó y se golpeó la espalda con una cama. #GranHermano #GranHermanoAr pic.twitter.com/7MlIXPAFux

Horas más tarde, desde la cuenta de X de El Ejército de LAM difundieron un video en el que se puede ver a la participante ya fuera de la casa, sentada en un hospital y esperando ser atendida por el personal médico.

CINZIA FUERA DE GH Y EN EL HOSPITAL.

Siempre #LAM primero pic.twitter.com/8YqvayxPnN — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 30, 2026

Las imágenes del traslado de la joven generaron una fuerte preocupación entre los seguidores del programa de Telefe y en los fans de la joven venezolana.