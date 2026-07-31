sábado 01 de agosto de 2026
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31 de julio de 2026
Fuerte.

Así fue la terrible caída que dejó afuera de Gran Hermano a Cinzia Francischiello

Cinzia Francischiello, la novia del ex Banfield Dylan Gissi, quedó afuera de Gran Hermano luego de sufrir un accidente dentro del reality de Telefe.

Cinzia Francischiello sufrió un accidente.&nbsp;

Cinzia Francischiello sufrió un accidente. 

Cinzia Francischiello se había transformado una de las más importantes protagonistas de esta temporada de Gran Hermano Generación Dorada. Sin embargo, se confirmó que la participante quedó fuera de reality de Telefe luego sufrir una caída dentro de la casa.

Desde la producción de Gran Hermano y de Telefe emitieron un comunicado sobre lo ocurrido con la novia del ex Banfield Dylan Gissi.

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“Comunicado oficial: en la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”, dijeron desde la producción del reality.

Las imágenes del accidente en Gran Hermano

El episodio ocurrió mientras Cinzia Francischiello se encontraba en su habitación junto a dos de sus compañeras. En medio de un momento de distensión, la joven comenzó a correr y, al perder el equilibrio, cayó hacia atrás e impactó violentamente contra una de las camas.

Horas más tarde, desde la cuenta de X de El Ejército de LAM difundieron un video en el que se puede ver a la participante ya fuera de la casa, sentada en un hospital y esperando ser atendida por el personal médico.

Las imágenes del traslado de la joven generaron una fuerte preocupación entre los seguidores del programa de Telefe y en los fans de la joven venezolana.

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