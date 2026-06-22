martes 23 de junio de 2026
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22 de junio de 2026
Se pudrió todo.

Cruce de insultos en Gran Hermano entre Cinzia Francischiello y Mariela Prieto

Mariela Prieto y Cinzia Francischiello se dijeron de todo en Gran Hermano, en medio del enfrentamiento que tienen en la casa del certamen de Telefe.

Cinzia y Mariela, enfrentadas en Gran Hermano.&nbsp;

Cinzia y Mariela, enfrentadas en Gran Hermano. 

En pocas palabras

  • Incidente en Gran Hermano: Se desató un fuerte cruce verbal entre Mariela Prieto y Cinzia Francischiello, participantes del certamen de Telefe, a raíz de comentarios sobre una supuesta relación entre la esposa de Claudio
Resumen generado por Thinkindot AI

Comenzó un escandaloso enfrentamiento en Gran Hermano Generación Dorada entre Mariela Prieto y Cinzia Francischiello luego de que la modelo venezolana hablara de un “shippeo” entre la mujer del Turco García y Emanuel Di Gioia en la casa del certamen de Telefe.

“Vos le tenés que pedir disculpas a Claudio, sos una mala compañera y una desubicada. Tenés que pedir disculpas por maleducada, por meterte en mi privacidad”, gritó Mariela Prieto durante una actividad.

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Después, la novia de Dylan Gissi en el streaming room se sinceró: “¿Qué tengo que aclarar? 'Perdón Turco por lo que hace Emanuel'. Ustedes lo vieron, ellos bailando, besándose, toqueteándose... ¿Y yo le tengo que pedir disculpas al Turco?”.

Pero esto no quedó ahí, ya que luego se cruzaron de nuevo en el jardín, cuando Cinzia Francischiello dijo "el que te enoja, te domina" y Mariela Prieto respondió sin filtro: “Mosquita muerta, a mí no me enojas vos, pocos códigos chau”. Y venezolana cerró comentando: “No existís”.

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Cinzia contra Mariela en Gran Hermano.

Cinzia contra Mariela en Gran Hermano.

Otras charlas picantes en la casa de Gran Hermano

En diferentes charlas, los jugadores le dijeron a Mariela Prieto que Cinzia Francischiello y Sol Abraham quieren ir contra Emanuel De Gioia y por eso están haciendo esto, y le aclararon: “Si vos picás, encima, para ellas mejor todavía”.

Entonces, Mariela Prieto conversó con Emanuel De Gioia, quien le dijo: “Si las malas lenguas hablan, hablan de esas personas en lugar de usted. Y disfrutemos acá”.

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