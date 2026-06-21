Moria Casán fulminó a Andrea del Boca por su participación en Gran Hermano: "Decadente"

Moria Casán tiene una pésima relación con Andrea del Boca y no paró de criticarla, con su habitual estilo, desde la actriz decidió ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada . Incluso la tildó de “decadente”, durante una entrevista.

Fue entonces que Moria Casán tomó la palabra durante una entrevista que brindó al ciclo Se picó, en República Z, donde habló con el exparticipante del reality de Telefe y aliado de la actriz dentro de la casa más famosa, Kennys Palacios.

Cuando le preguntó cómo veía el desempeño de Andrea de Boca en el programa conducido por Santiago del Moro, Moria Casán fue directa: "La veo en la mayor decadencia que vi en mi vida".

Moria Casan contra Andrea: “Andrea es la mayor decadencia que vi en mi vida, me sorprende su dejadez” #granhermano #sepico pic.twitter.com/aPEYnm9Uij

Y enseguida aclaró que no hablaba de su aspecto físico, sino de algo que le molestó más: la actitud. "Vos podés estar con la cara lavada, podés estar sin makeup, podés estar como se te cante porque ahí son cien días", acotó.

Moria Casán, durísima contra Andrea del Boca

Pero lo que no pudo pasar por alto Moria Casán fue la actitud de Andrea del Boca en la casa. "No sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo", tiró.

andrea del boca gran hermano.jpg-699cdc194808b Moria Casan fulminó a Andrea del Boca.

Mientras que Gastón Trezeguet, conductor del ciclo, dijo que toma esa postura para conectar con el público. Ante esta reflexión, Moria Casán lo frenó en seco: "No le creo el personaje de relajada".

"Empatizar con la señora del batón, el plástico y el rulero en la cabeza no existe más, mi amor. Las 'doña Rosa' usan uñas postizas y pestañas postizas más grande que yo", sentenció.