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21 de junio de 2026
Todo mal.

Moria Casán fulminó a Andrea del Boca por su participación en Gran Hermano: "Decadente"

Moria Casán fue lapidaria con Andrea del Boca y aseguró que interpreta un personaje dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Moria Casán contra Andrea del Boca.&nbsp;

Moria Casán contra Andrea del Boca. 

En pocas palabras

  • Crítica de Moria Casán a Andrea del Boca: La conductora tildó a la actriz de "decadente" por su actitud en Gran Hermano Generación Dorada, cuestionando si interpreta un personaje.
  • Análisis de la actitud: Moria Casán aclaró que su crítica no es física, sino sobre la postura de Del Boca en el reality, expresando que no le cree el rol de "relajada".
  • Reflexión sobre el público: Casán argumentó que la figura de la "señora del batón, el plástico y el rulero" ya no conecta con el público actual, que busca una imagen más moderna.
Resumen generado por Thinkindot AI

Fue entonces que Moria Casán tomó la palabra durante una entrevista que brindó al ciclo Se picó, en República Z, donde habló con el exparticipante del reality de Telefe y aliado de la actriz dentro de la casa más famosa, Kennys Palacios.

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Cuando le preguntó cómo veía el desempeño de Andrea de Boca en el programa conducido por Santiago del Moro, Moria Casán fue directa: "La veo en la mayor decadencia que vi en mi vida".

Y enseguida aclaró que no hablaba de su aspecto físico, sino de algo que le molestó más: la actitud. "Vos podés estar con la cara lavada, podés estar sin makeup, podés estar como se te cante porque ahí son cien días", acotó.

Moria Casán, durísima contra Andrea del Boca

Pero lo que no pudo pasar por alto Moria Casán fue la actitud de Andrea del Boca en la casa. "No sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo", tiró.

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Moria Casan fulminó a Andrea del Boca.

Moria Casan fulminó a Andrea del Boca.

Mientras que Gastón Trezeguet, conductor del ciclo, dijo que toma esa postura para conectar con el público. Ante esta reflexión, Moria Casán lo frenó en seco: "No le creo el personaje de relajada".

"Empatizar con la señora del batón, el plástico y el rulero en la cabeza no existe más, mi amor. Las 'doña Rosa' usan uñas postizas y pestañas postizas más grande que yo", sentenció.

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